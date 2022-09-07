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Двух чиновников в Туркестане приговорили к тюрьме и штрафу за взятку

Двух чиновников в Туркестане приговорили к тюрьме и штрафу за взятку Фото: Zakon.kz
Должностные лица акимата города Туркестана признаны виновными в получении взятки, сообщает Zakon.kz.

2 сентября 2022 года Туркестанский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении заместителя руководителя отдела инфраструктуры и коммуникаций акимата города Туркестана Нурлана Жаманкоз и главного специалиста – бухгалтера этого же отдела Салтанат Матибаевой.

По приговору суда Н. Жаманкоз назначено наказание в виде штрафа в размере 73,8 миллиона тенге, С. Матибаева лишена свободы на 7 лет с отбыванием в учреждении средней безопасности. Суд также лишил осужденных права занимать должности на государственной службе. Пресс-служба Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области

Они признаны виновными в получении взятки в сумме 1,1 миллиона тенге в группе лиц по предварительному сговору от представителя ТОО за подписание актов выполненных работ по прокладке наружных сетей в микрорайоне Отырар города Туркестана.

К Салтанат Матибаевой применена статья 74 УК РК, и исполнение приговора отсрочено до 5 лет в связи с наличием несовершеннолетних детей.

Приговор не вступил в законную силу.

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