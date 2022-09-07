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Аким Туркестанской области провел первую встречу с населением

Провел первую встречу с населением Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды провел отчетные встречи с населением в Созакском и Байдибекском районах. Выступая перед жителями, он рассказал о проводимых в районах работах и поделился планами, сообщает Zakon.kz.

Особо отметил, что Послание главы государства Касым-Жомарта Токаева получило большую поддержку среди населения, и теперь главная задача – реализовывать поручения президента.

Сегодня я специально приехал к вам, чтобы вместе обсудить волнующие вас социальные и другие вопросы. Наша главная задача – служить вам, выполнять обещания. Как известно, на днях президент государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выступил с Посланием, в котором обозначил ключевые направления для реформ. Это, несомненно, сыграет важную роль в ускорении экономического роста страны, повышении качества жизни и благосостояния населения. Мы все должны работать на благо страны. Дархан Сатыбалды

Провел первую встречу с населением

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В сельском округе Шолаккорган Созакского района, где побывал аким области, ведется строительство газораспределительной сети и магистральной газовой ветки с автоматизированной газотранспортной станцией. Открылся центр оказания социальных услуг. В нем ежедневно обслуживают 30 ветеранов и граждан с ограниченными возможностями.

Провел первую встречу с населением

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

На встрече в Байдибекском районе было доложено об итогах работы акимата области по исполнению обращений и предложений жителей района. В частности, выделены средства на ремонт и строительство дорог в рамках программы "Ауыл – ел бесігі". Ведется строительство оздоровительного комплекса и центрального парка.

Провел первую встречу с населением

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Дархан Сатыбалды ознакомился с проектами жителей, получивших государственные гранты на реализацию бизнес-идей.

После отчетных встреч перед населением аким области провел личный прием граждан и выслушал их вопросы и просьбы.

Провел первую встречу с населением

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

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