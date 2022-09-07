В ЗКО возвращено государству свыше 112 тысяч га неиспользуемой земли

Аким ЗКО Гали Искалиев в ходе совещания по вопросам рационального использования земельных ресурсов отметил, что за последние три года в регионе было выявлено почти 1,2 миллиона гектаров неиспользованных земель, сообщает Zakon.kz.

В текущем году уполномоченными органами выявлено 305 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, до конца года будет выявлено еще 175 тысяч гектаров, что окажет положительное влияние на развитие сельского хозяйства в регионе. Также он сказал, что имена тех землевладельцев, которые не проводят никаких работ на землях сельскохозяйственного значения и не возвращают их в госсобственность, будут опубликованы в средствах массовой информации.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Напомним, что в недавнем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил вернуть в государственную собственность более 5 миллионов гектаров неиспользуемых по стране сельскохозяйственных земель. В ЗКО по всем районам комиссией по неиспользуемым землям сельскохозяйственного значения проведена тщательная проверка всех земельных участков, переданных предпринимателям на сельскохозяйственные цели.

С начала года у 252 субъектов сельского хозяйства определены 305 тысяч гектаров земельных участков, переданных на сельскохозяйственные цели, но до сих пор неиспользуемых по назначению. В результате проведенной разъяснительной работы 101 землевладелец приступил к повторному освоению почти 148 гектаров земель, а 10 фермеров добровольно возвратили государству свыше 13 тысяч гектаров земельных участков. На основании искового заявления управления земельных отношений о принудительном изъятии у 6 владельцев земельных участков площадью 8 257 гектаров вынесено положительное решение специализированного межрайонного экономического суда. Проведено обследование почти 56 гектаров земельных участков, даны предписания 27 землевладельцам, не использовавшим земельные участки по целевому назначению или нерационально их использовавшие. В настоящее время проводится соответствующая работа по обследованию (вручению уведомлений, проверке) 108 субъектов с площадью земельных участков в 80 074 гектаров. Замруководителя департамента по управлению земельными ресурсами ЗКО Тахир Нурахметов

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Стоит отметить, что на 1 000 гектаров можно организовать выпас до 120 голов КРС, это может быть равно доходу для одной семьи. Поэтому важно не только вернуть землю государству, но и затем обеспечить ее дальнейшее эффективное использование. На сегодняшний день управлением земельных отношений совместно с местными исполнительными органами проведена работа с 86 землевладельцами, возвращено в государственную собственность свыше 112 гектаров земель.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

На очереди по возврату еще около 138 гектаров сельскохозяйственных земель, предоставленных не по назначению либо с нарушением законодательства. Тем более, что мораторий на проверки субъектов малого и среднего бизнеса, связанные с земельными вопросами, снят.