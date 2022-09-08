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Польша направит Германии ноту с требованием выплаты репараций

Польша направит Германии ноту с требованием выплаты репараций Фото: sejm.gov.pl
Заместитель министра иностранных дел Шимон Шинковский вель Сенк, заявил о намерении пригласить Германию принять участие в переговорах о репарациях, сообщает Zakon.kz.

В эфире Польского радио он отметил, что первым этапом была подготовка доклада о военных потерях, который создавался около пяти лет.

Отчет министр назвал сильным аргументом для того, чтобы "сделать следующий шаг" - формально подать ноту с требованием репараций от ФРГ. Сейчас нота готовится, направлена она будет до начала 2023 года.

Ранее дипломатическая нота с соответствующим содержанием была направлена правительству Германии, сообщал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Власти Польши уже заявляли, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.

По оценкам экспертов, шесть млн поляков, в том числе три млн евреев, были убиты во время войны. Варшава была сильно разрушена немцами после восстания 1944 года, в котором погибло 200 тысяч поляков.

В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

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