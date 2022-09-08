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Полицейских в Нур-Султане вызывали 73 раза из-за шума в ночном баре

Нур-Султан шум кафе Фото: pixabay
Специалисты ДСЭК Нур-Султана выедут на проверку. Если нарушения по шуму не будут исправлены, дело отправят в суд, сообщает Zakon.kz.

Жители одного из столичных ЖК жалуются на бар, который расположился прямо в доме. По их словам, ночное заведение работает незаконно, сообщает Первый канал Евразия.

Жители не могут спать по ночам, посетители бара разбредаются по двору. А благодаря сильному эху, в квартирах слышно все, что происходит на улице.

Мы покупали такой дорогой дом, в элитном районе, не для того чтобы слышать эти маты-перематы и драки вот эти вот. Мы боимся за своих детей, за родителей, за своих мужей. И неизвестно что тебя ждет, потому что постоянные драки.жительница дома Сауле Юсупова

Другая беда – опасность возгорания. Дым из вытяжки общепита летит прямо в окна квартир. А иногда из трубы и вовсе видно огонь. Главное - общепит работает без разрешительного документа.

Сейчас лето, окна открыты. И вот это приходиться смотреть и видеть это шоу. Потом начинаются драки, как правило, полиция подтвердит. Мне 64 года, я подошла к этим молодым людям, начала разговаривать, а они мне пригрозили. Честно скажу, я даже испугалась.и.о. председателя ОСИ Наталья Бажкенова-Зурначян

Проблемы возникают и после закрытия бара. Посетители перебираются в дворовые беседки. И, как правило, сидят до утра. Чаще всего до приезда патрульной машины.

Все лето на встречу идем. Говорят, кондер убрать, кондер убираем. Вытяжку убери, вытяжку убираем. Движок поменяй, движок меняю. Разрешение есть. Есть план помещения, где прописано, что помещение предназначено для кафе. управляющая заведением Салтанат Абдыбекова

В столичном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля (ДСЭК) в свою очередь пояснили, что само заведение работает без разрешения. Там был завышен уровень шума, специалисты департамента наложили штраф.

В этом месяце специалисты еще раз выедут на проверку, если нарушения не будут исправлены, дело будет отправлено в суд, и в будущем, возможно, объект прекратит свою работу.

Только за этот год из-за ночного бара 73 раза вызывали полицию. Полицейские рассказали, что закрыть бар не так-то просто.

На данный момент силами полиции это сделать невозможно. Это как говорится, совместно с местными исполнительными органами нужно этот вопрос прорабатывать. В части, касающихся по закрытию данного увеселительного заведения. Мы вносим представление, работаем по данному заведению.начальник УМПС ДП Нур-Султана Арман Айтмагамбетов

В свою очередь, независимый юрист посоветовал обращаться во все инстанции, запечатлев нарушения на видео. За 9 месяцев этого года в столице были лишены лицензий 203 заведения.

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