321 случай заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 324 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрирован 321 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 59,
в Алматы – 31,
в Шымкенте – 1,
в Акмолинской области – 39,
в Актюбинской области – 6,
в Жетысуской области – 3,
в Атырауской области – 7,
в ВКО – 8,
в Абайской области – 4,
в Жамбылской области – 4,
в ЗКО – 37,
в Карагандинской области – 40,
в Улытауской области – 3,
в Костанайской области – 30,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 9,
в Павлодарской области – 16,
в СКО – 22,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 390 908 случаев.
459 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 24,
в Алматы – 37,
в Актюбинской области – 106,
в Алматинской области – 10,
в Атырауской области – 8,
в ВКО – 9,
в Абайской области – 12,
в ЗКО – 59,
в Карагандинской области – 46,
в Улытауской области – 5,
в Кызылординской области – 6,
в Мангистауской области – 11,
в Павлодарской области – 30,
в СКО – 96.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 361 064 человека.