321 случай заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

Фото: акимат Алматы

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 7 сентября сообщили в МВК. По одному заболевшему выявили в трех регионах Казахстана. Ни одного случая нет в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 324 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрирован 321 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 59,

в Алматы – 31,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 39,

в Актюбинской области – 6,

в Жетысуской области – 3,

в Атырауской области – 7,

в ВКО – 8,

в Абайской области – 4,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 37,

в Карагандинской области – 40,

в Улытауской области – 3,

в Костанайской области – 30,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 9,

в Павлодарской области – 16,

в СКО – 22,

в Туркестанской области – 1. Всего в стране подтверждено 1 390 908 случаев. 459 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 24,

в Алматы – 37,

в Актюбинской области – 106,

в Алматинской области – 10,

в Атырауской области – 8,

в ВКО – 9,

в Абайской области – 12,

в ЗКО – 59,

в Карагандинской области – 46,

в Улытауской области – 5,

в Кызылординской области – 6,

в Мангистауской области – 11,

в Павлодарской области – 30,

в СКО – 96. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 361 064 человека. Читайте также Сибирскую язву выявили в Костанайской области Полицейских в Нур-Султане вызывали 73 раза из-за шума в ночном баре Многодетная мать вынуждена жить с детьми в контейнере в Алматы

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