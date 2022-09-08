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321 случай заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

Коронавирус Казахстан 7 сентября Фото: акимат Алматы
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 7 сентября сообщили в МВК. По одному заболевшему выявили в трех регионах Казахстана. Ни одного случая нет в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 324 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрирован 321 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 59,

  • в Алматы – 31,

  • в Шымкенте – 1,

  • в Акмолинской области – 39,

  • в Актюбинской области – 6,

  • в Жетысуской области – 3,

  • в Атырауской области – 7,

  • в ВКО – 8,

  • в Абайской области – 4,

  • в Жамбылской области – 4,

  • в ЗКО – 37,

  • в Карагандинской области – 40,

  • в Улытауской области – 3,

  • в Костанайской области – 30,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 9,

  • в Павлодарской области – 16,

  • в СКО – 22,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 390 908 случаев.

459 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 24,

  • в Алматы – 37,

  • в Актюбинской области – 106,

  • в Алматинской области – 10,

  • в Атырауской области – 8,

  • в ВКО – 9,

  • в Абайской области – 12,

  • в ЗКО – 59,

  • в Карагандинской области – 46,

  • в Улытауской области – 5,

  • в Кызылординской области – 6,

  • в Мангистауской области – 11,

  • в Павлодарской области – 30,

  • в СКО – 96.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 361 064 человека.

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