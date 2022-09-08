"Мы из полиции": как вести себя с телефонными аферистами

В последнее время телефонные мошенники стали очень изобретательны. Они готовы любыми способами запутать свою жертву, чтобы получить желаемое. Основные уловки аферистов, на которые при разговоре казахстанцам следует обратить внимание, в материале Zakon.kz.

Зачастую свой разговор с потенциальной жертвой мошенники начинают с давления и запугивания, уже позже в дело идут различные уловки. Так аферисты пытаются как можно лучше расположить к себе собеседника и отвлечь от посторонних дел.

Обычно мошенники действуют по давно отработанному сценарию, как правило, это группа лиц, которые могут по несколько раз в день звонить одному и тому человеку. При этом каждый раз схема обмана меняется и подстраивается под определенный случай.

Юлия Измайлова, сотрудница небольшой казахстанской страховой компании, сама не раз слышала от знакомых и родственников истории, связанные с фактами мошенничества, читала о подобных методах в прессе.

Девушка и представить не могла, что когда-то сама станет жертвой телефонных аферистов. Она вспоминает, что в один из дней около 16 часов ей позвонили с незнакомого номера. Сняв трубку, почти сразу услышала, как ей стали говорить о возможных махинациях с ее персональными данными.

Юлия рассказала, что звонивший представился сотрудником криминальной полиции Нур-Султана. И заявил, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, а именно кто-то пытается оформить кредит.

Якобы у незнакомки есть генеральная доверенность, которая выписана самой же Юлией. И по ней сейчас идет оформление кредита на 2 млн тенге. Чуть позже он же сообщает детали банковского займа своей жертве, что некая Киреева берет средства для ее же лечения.

Дальше события стали развиваться еще стремительнее, полуторачасовой телефонный разговор превратился буквально в гипноз.

Стоит отметить, что чаще всего мошенники просят свою жертву не сообщать никому о телефонном разговоре. В то же время аферисты пытаются как можно больше получить личной информации от своего собеседника и лишить его возможности посоветоваться с близкими. Поскольку тогда мошенническая схема вскроется, а значит, и денег звонившие не получат.

Нередко лжеполицейские для убедительности пытаются еще, и соединить потенциальную жертву с всевозможными отделами банка. Так произошло с нашей героиней Юлией, которая позже поняла, что никто не берет на ее имя денежный кредит, а звонок поступил от мошенников.

После неприятного разговора с аферистами Юлия стала искать информацию в Сети и прочитала статью о том, как можно вычислить мошенников.

А на странице информационной системы "Параграф" девушка для себя отметила, по каким статьям можно привлечь аферистов и какие сроки они могут получить за свои действия.

Теперь жительница Семея часто пользуется казахстанским информационно-правовым справочником.

Говорит, что в нем есть ответы на все вопросы, связанные с законодательством страны. Также Юлия рассказывает, что статьи дают четкое определение тому или иному правонарушению, а главное – в системе легко ориентироваться и максимально быстро можно узнать полезную информацию.

Сейчас семейчанка о информационно-правовой системе рассказывает своим родным, подругам и коллегам. Последние тоже заинтересовались справочной базой. Говорят, что быть юридически подкованным и знать свои права должен каждый казахстанец.

Системой активно пользуются рядовые граждане и юристы. Для них "Параграф" давно стал незаменим помощником.

Сами пользователи отмечают, что система постоянно обновляется, а значит, упустить что-то важное не получится. Все, кто хоть раз пользовался информационно-правовой базой, оценили ее преимущества.