Кто сможет получить бесплатную юридическую помощь

Министр юстиции РК приказом от 1 сентября 2022 года внес изменения в форму соглашения об оказании гарантированной государством юридической помощи, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что адвокат оказывает гарантированную государством юридическую помощь в виде правового консультирования:

физическим лицам по вопросам взыскания алиментов, назначения пенсии и пособий, реабилитации, получения статуса беженца или кандаса, несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей;

жертвам сексуального насилия, торговли людьми, акта терроризма либо подвергшимся пыткам по вопросам обеспечения и защиты их прав и законных интересов, связанных с данным статусом или ситуацией;

физическим лицам по вопросам возмещения вреда, причиненного смертью кормильца;

физическим лицам по вопросам возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья, связанным с работой, либо причиненного уголовным правонарушением;

физическим лицам, являющимся участниками Великой Отечественной войны, приравненным по льготам к участникам ВОВ, а также ветеранами боевых действий на территории других государств, военнослужащими срочной службы, лицами с инвалидностью первой и второй групп, пенсионерами по возрасту, по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью;

многодетным семьям по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью;

малообеспеченным лицам (семьям), имеющим среднедушевые доходы в месяц ниже черты бедности, установленной в областях, городах республиканского значения, столице, по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью.

В документе также появился новый пункт о том, что адвокат оказывает гарантированную государством юридическую помощь в виде защиты и представительства интересов физических лиц в судах, органах уголовного преследования, государственных органах и негосударственных организациях:

лицам, привлекаемым к административной ответственности;

истцу либо ответчику в соответствии с гражданским процессуальным и законодательством об административном судопроизводстве;

подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному, оправданному, потерпевшему в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан.

Приказ вводится в действие с 18 сентября 2022 года.