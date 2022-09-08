Кто сможет получить бесплатную юридическую помощь
Так, говорится, что адвокат оказывает гарантированную государством юридическую помощь в виде правового консультирования:
физическим лицам по вопросам взыскания алиментов, назначения пенсии и пособий, реабилитации, получения статуса беженца или кандаса, несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей;
жертвам сексуального насилия, торговли людьми, акта терроризма либо подвергшимся пыткам по вопросам обеспечения и защиты их прав и законных интересов, связанных с данным статусом или ситуацией;
физическим лицам по вопросам возмещения вреда, причиненного смертью кормильца;
физическим лицам по вопросам возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья, связанным с работой, либо причиненного уголовным правонарушением;
физическим лицам, являющимся участниками Великой Отечественной войны, приравненным по льготам к участникам ВОВ, а также ветеранами боевых действий на территории других государств, военнослужащими срочной службы, лицами с инвалидностью первой и второй групп, пенсионерами по возрасту, по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью;
многодетным семьям по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью;
малообеспеченным лицам (семьям), имеющим среднедушевые доходы в месяц ниже черты бедности, установленной в областях, городах республиканского значения, столице, по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью.
В документе также появился новый пункт о том, что адвокат оказывает гарантированную государством юридическую помощь в виде защиты и представительства интересов физических лиц в судах, органах уголовного преследования, государственных органах и негосударственных организациях:
лицам, привлекаемым к административной ответственности;
истцу либо ответчику в соответствии с гражданским процессуальным и законодательством об административном судопроизводстве;
подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному, оправданному, потерпевшему в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан.
Приказ вводится в действие с 18 сентября 2022 года.