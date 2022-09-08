В Алматы цены на аренду жилья выросли на 62,5%

По данным Бюро национальной статистики, за год (с августа 2021 г. по август 2022 г.) цены на квартиры вторичного рынка повысились на 25,8%, новое жилье подорожало на 18,1%, сообщает Zakon.kz.

При этом цены на первичном рынке жилья за год значительно выросли в Актобе – на 32,5%, Нур-Султане – на 27,6%, Костанае – на 26,3%.

На вторичном рынке жилья в лидерах по росту цен стали Кызылорда (48,4%), Нур-Султан (40,8%), Усть-Каменогорск (39,9%) и Талдыкорган (36,5%), а на рынке аренды жилья несомненный лидер – Алматы (62,5%).

За месяц (с июля по август 2022 года) цены на перепродажу квартир выросли на 0,4%, а на продажу нового жилья снизились на 0,1%.

Арендная плата за благоустроенное жилье в августе по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 12,4%.