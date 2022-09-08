Вопрос расходов на МЧС подняли в Мажилисе

На презентации проектов трехлетних бюджетов на 2023-2025 годы в Мажилисе Парламента РК депутаты подняли вопрос расходов на материально-техническое оснащение Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен Дюсенгали Турганов рассказал, что в проектах трехлетних бюджетов расходы на МЧС сокращены почти в два раза.

У меня вопрос по расходам на Министерство по чрезвычайным ситуациям. Почему запланировали снижение – с 200 млрд до 120 млрд тенге? За три года почти в два раза. Это притом даже, что, судя по последним событиям, которые произошли в Костанайской области, мы видим, в каком плачевном состоянии материально-техническая база этого министерства. В связи с чем снижение? Дюсенгали Турганов

В ответ на это вице-министр финансов Татьяна Савельева объяснила, что как такового снижения не предвидится. По крайней мере, помимо трехлетнего бюджета, есть еще бюджеты в отдельности на каждый год. Там-то и могут включить при корректировках необходимые суммы.

По расходам МЧС – 120 млрд тенге – это речь идет про 2025 год. В 2023 году МЧС предусмотрено 200 млрд 908 млн тенге. В текущем году – для сравнения – 206 млрд. В текущем году мы весь силовой блок при уточнении бюджета больше чем на 400 млрд тенге увеличивали. И если сейчас смотреть на весь силовой блок 2023 года, то снижения расходов нет. Мы постарались сохранить, и даже несколько увеличили расходы в целом по силовому блоку. Снижение в 2024-2025 годах, оно в основном по материально-техническому оснащению авиационной техникой – это с учетом тех возможностей, ограничений, которые у нас были. Второй и третий год бюджета мы, в принципе, ежегодно пересматриваем с учетом изменений, усиления в доходной части бюджета. Поэтому нельзя сказать, что этих расходов не будет, мы будем продолжать работу. Татьяна Савельева

При этом она попросила депутатов больше ориентироваться на показатели 2023 года.