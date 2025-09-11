#АЭС в Казахстане
Финансы

Минфин сократил расходы бюджета за счет представительских трат

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 17:21 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр финансов Абзал Байсенбекулы на презентации проекта трехлетнего бюджета в Мажилисе 11 сентября 2025 года рассказал, как планировались расходы бюджета, передает корреспондент Zakon.kz.

Абзал Байсембекулы сообщил, что доходы республиканского бюджета на 2026 год прогнозируются в размере 23,1 трлн тенге. Прогнозируемый дефицит бюджета в 2026 году составит, по его словам, 2,5% от ВВП, а к 2028 снизится до 0,9%.

"Мы стремимся укрепить доходную базу, не оптимизировать расходы, сохраняя при этом умеренную долговую нагрузку. Расходы бюджета с учетом доходов и дефицита составляют 27,7 трлн тенге, что на 2 трлн тенге больше, чем в текущем. Расходы на обслуживание государственного долга запланированы в размере 3,5 трлн тенге. В госрезерв для покрытия неотложных расходов и ликвидации ЧС планируется направить около 500 млрд тенге. На инициативы президента выделено 285 млрд тенге, 5,1 трлн тенге – на субвенции", – сказал он.

Вице-министр добавил, что из заявленных расходов на 2026 года на сумму 36,2 трлн тенге поддержаны 27,7 трлн тенге.

"Это колоссальная совместная работа с администраторами, отбирали только важное и нужное. Проведена оптимизация и приоритизация расходов. Это позволило оптимизировать текущие базовые расходы, их доля в общих расходах снижена с 15% до 12,3%. Оптимизированы расходы представительского и текущего характера с перенаправлением на реальный сектор", – резюмировал он.

Ранее вице-спикер Мажилиса Дания Еспаева раскритиковала подходы по планированию расходной части госбюджета.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
