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Путин в октябре посетит Казахстан

Путин в октябре посетит Казахстан Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин примет участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и в саммите СНГ, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, также будет проведена встреча на высшем уровне в формате "Россия – Центральная Азия".

В середине октября предусматривается участие Владимира Путина в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и в саммите СНГ в Нур-Султане. Помощник Владимира Путина по международным вопросам Юрий Ушаков

VI саммит СВМДА состоится 12-13 октября в Нур-Султане. Сегодня СВМДА включает 27 государств-членов, в том числе Казахстан, Россию, Кыргызстан, Китай и Афганистан.

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Анастасия Стативкина
Россия Путин Владимир Казахстан Нур-Султан
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