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Синоптики рассказали, где в Казахстане ожидаются заморозки

Синоптики рассказали, где в Казахстане ожидаются заморозки Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 9 сентября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны пройдут дожди с грозами, усилением ветра. На юге республики – шквал, пыльная буря.

Ночью на востоке Акмолинской, Костанайской областей, на севере Актюбинской области на поверхности почвы сохраняются заморозки -1...-2°C, на юге Павлодарской области, в северной половине Карагандинской области, на западе Абайской области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1...-2°C.РГП "Казгидромет"

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, Улытауской областей, на юге, востоке, севере Абайской области, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области, на западе, юге, востоке Карагандинской области, на юге, востоке Западно-Казахстанской области, на юге, западе Атырауской области, на юге Жамбылской и Костанайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Алматинской области сохраняется сильная жара.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью, 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, на поверхности почвы заморозки -1°C, днем +19...+21°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +30...+32°С.

В Шымкенте переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер северо- восточный, 8-13 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +28...+30°С.

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