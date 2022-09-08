Ухудшилось состояние здоровья королевы Великобритании Елизаветы
Фото: pixabay
Врачи Букингемского дворца заявили о том, что царствующая особа находится под медицинским наблюдением, передает Zakon.kz.
Как рассказали во дворце, утром Елизавета II прошла обследование и результаты медикам не понравились.
Отмечается, что монарх чувствует себя комфортно и находится в замке Балморал, расположенном в Шотландии.
На фоне этих сообщений к ней в Шотландию едут принц Чарльз и принц Уильям.
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