Ухудшилось состояние здоровья королевы Великобритании Елизаветы

Врачи Букингемского дворца заявили о том, что царствующая особа находится под медицинским наблюдением, передает Zakon.kz.

Как рассказали во дворце, утром Елизавета II прошла обследование и результаты медикам не понравились.

Отмечается, что монарх чувствует себя комфортно и находится в замке Балморал, расположенном в Шотландии.

На фоне этих сообщений к ней в Шотландию едут принц Чарльз и принц Уильям.