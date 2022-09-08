Заморозки, гроза и шквал ожидаются в Казахстане в пятницу

Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 14 областях страны, сообщает Zakon.kz.

В Нур-Султане на поверхности почвы ночью ожидаются заморозки -1°C.

На востоке Акмолинской области на поверхности почвы ночью ожидаются заморозки -1°C.

На большей части Алматинской области и в окрестностях города Алматы сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в северной половине Карагандинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°C. Ветер западный, на востоке и юге области порывы 18 м/с. На западе, юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°C.

На большей части Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на юго-западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 18 м/с.

Ночью в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, юге области, 15-20 м/с. На северо-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юго-западе, юге Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на западе, в центре, юге области, 15-20 м/с. Ночью на западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1°C. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на севере, юге области, порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области на поверхности почвы заморозки -1°C. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, востоке и в центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем при грозе порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза.

На севере, западе, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный днем на севере, западе, в центре области порывы 15 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1°C. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Кызылординской области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе области, в горных, предгорных районах 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ночью ожидается гроза. Ветер северо-восточный ночью, порывы 15-20 м/с. В Туркестане в первой половине ночи ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный ночью, порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге Павлодарской области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1°C.

На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на юге, севере области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.