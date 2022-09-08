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Таксисты из европейских стран съехались в Брюссель для митинга против Uber

вывеска Фото: pixabay
Водители собрались на площади перед Северным вокзалом и поехали колонной в Европейский квартал, где находятся главные институты ЕС. В колонне ехали машины из Бельгии, Италии, Франции, Испании и других европейских стран, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА "Новости", митингующие потребовали уравнять в правах простых таксистов с водителями Uber в вопросах налогов. Кроме того, собравшиеся призвали запретить Uber в Бельгии и Швейцарии.

Сообщается, что в июле были опубликованы результаты расследования, где говорилось о непубличных контактах политиков с представителями Uber с целью получения конкурентных преимуществ. В документах назывались фамилии президента Франции Эммануэля Макрона, а также бывшего еврокомиссара Нели Крус. Таксисты требуют реакции от национальных и общеевропейских властей по данным фактам.

Таксисты также собираются встретиться с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и профильными европейскими комиссарами.

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