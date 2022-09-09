Алматинцы выступили против строительства многоэтажки в микрорайоне "Алмагуль"

Жильцы сразу нескольких девятиэтажек в микрорайоне "Алмагуль" требуют отменить строительство высотки перед их домом. Люди жалуются, что район и так перенаселен, вокруг сплошь стоят многоэтажки, сообщает Zakon.kz.

О грядущей стройке у многоквартирного дома инициативная группа жильцов узнала еще в апреле прошлого года. Небольшой участок перед девятиэтажным строением в течение дня осматривали рабочие, позже они стали рыть по периметру траншею.

Фото: Zakon.kz

Обеспокоенные жители забили тревогу и стали обращаться за разъяснениями к районным и городским чиновникам. Тогда и выяснялось, что земельный участок продали и теперь отдают под строительство административного здания в пять этажей.

Фото: Zakon.kz

Люди жалуются: в этой части Алматы и так сейчас ведется активное строительство новых ЖК. Под их возведение, как говорят местные, уже отданы буквально все свободные клочки земли в районе. Участки у этих двух девятиэтажек также были проданы частникам, которые в ближайшее время намерены начать стройку.

Фото: Zakon.kz

К слову, близ этих домов предприниматели уже возвели медцентр, супермаркеты и ресторан. С появлением еще одного сооружения, говорят жители, жить станет невозможно. Уже сейчас парковочных мест на всех не хватает, машинами заставлена не только проезжая часть, но и дворы. Но главное – из-за нового здания люди могут лишиться солнечного света и свежего воздуха, жалуется алматинка.

Въезд с улицы Дунаевского в наш двор на 7 домов тоже узкий, а тут еще и стройка пятиэтажного здания. Висит знак "Тупик", как они себе это представляют? Это создаст дополнительные проблемы для въезда и выезда со двора, а также остаются проблемы с парковкой и увеличением потока людей. Амина, жильца дома номер 22

Фото: Zakon.kz

Бороться со стройкой жильцы дома намерены всеми способами. И сейчас, чтобы на их проблему обратили внимание власти, активисты на одном из балконов растянули баннер с надписью: "Мы против строительства перед нашим домом".

Фото: Zakon.kz

Что точно построят под окнами девятиэтажного дома, местные не знают. Участок неоднократно перепродавали. Люди рассказывают, что сначала на пустыре хотели построить детский сад, позже от этой идеи отказались и решили возвести оздоровительно-банный комплекс. На этот раз здесь должен появиться центр обслуживания населения.

Новый владелец практически сразу обнес периметр высоким металлическим забором. И попасть на территорию стройплощадки возмущенным жильцам пока не удается. Из своих окон они лишь видят разбросанные автомобильные покрышки и небольшой строительный вагончик.

Фото: Zakon.kz

Жители предполагают, что участок у их дома изначально проектировщики оставили для сбора населения при ЧС. Своими силами местные на площадке высадили деревья и постоянно ухаживают за ними, а теперь их труды оказались тщетными.

У нас на этом пятачке нами собственноручно было высажено 17 молодых деревьев. Пришли неизвестные, втихаря, пока все спали, все по-варварски с корнем вырвали тут. А у оставшихся деревьев повреждены корни, они гибнут на глазах. Пенсионерка, жительница дома номер 22

Фото: Zakon.kz

Больше всего сейчас жители многоэтажек боятся землетрясения. По их словам, если район и дальше продолжат так плотно застраивать, то шансов спастись у них не будет.

Фото: Zakon.kz

Местным пока ничего не остается, как проводить вот такие пикеты у своего дома. Возможно так власти обратят внимание на проблему точечной застройки в Алматы.

Мы волнуемся за свой дом. С новой стройкой могут возникнуть проблемы с коммуникациями (сети старые, изношенные и требуют ремонта), может пострадать сам дом или земля не выдержит нагрузки. Если бы там было хотя бы 30 метров от дома, как положено по нормам, но там весь участок не более 30 метров, где там строить? Жильцы дома номер 22

Стоит отметить, что ни владелец участка, ни чиновники так и не пришли на встречу с возмущенными жителями. Теперь активисты пишут очередное письмо в прокуратуру Алматы и городским властям. Люди надеются, что их все-таки услышат. В противном случае они готовы пойти на крайние меры.