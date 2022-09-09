Алматинцы выступили против строительства многоэтажки в микрорайоне "Алмагуль"
О грядущей стройке у многоквартирного дома инициативная группа жильцов узнала еще в апреле прошлого года. Небольшой участок перед девятиэтажным строением в течение дня осматривали рабочие, позже они стали рыть по периметру траншею.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
К слову, близ этих домов предприниматели уже возвели медцентр, супермаркеты и ресторан. С появлением еще одного сооружения, говорят жители, жить станет невозможно. Уже сейчас парковочных мест на всех не хватает, машинами заставлена не только проезжая часть, но и дворы. Но главное – из-за нового здания люди могут лишиться солнечного света и свежего воздуха, жалуется алматинка.
Въезд с улицы Дунаевского в наш двор на 7 домов тоже узкий, а тут еще и стройка пятиэтажного здания. Висит знак "Тупик", как они себе это представляют? Это создаст дополнительные проблемы для въезда и выезда со двора, а также остаются проблемы с парковкой и увеличением потока людей. Амина, жильца дома номер 22
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Новый владелец практически сразу обнес периметр высоким металлическим забором. И попасть на территорию стройплощадки возмущенным жильцам пока не удается. Из своих окон они лишь видят разбросанные автомобильные покрышки и небольшой строительный вагончик.
Фото: Zakon.kz
У нас на этом пятачке нами собственноручно было высажено 17 молодых деревьев. Пришли неизвестные, втихаря, пока все спали, все по-варварски с корнем вырвали тут. А у оставшихся деревьев повреждены корни, они гибнут на глазах. Пенсионерка, жительница дома номер 22
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Мы волнуемся за свой дом. С новой стройкой могут возникнуть проблемы с коммуникациями (сети старые, изношенные и требуют ремонта), может пострадать сам дом или земля не выдержит нагрузки. Если бы там было хотя бы 30 метров от дома, как положено по нормам, но там весь участок не более 30 метров, где там строить? Жильцы дома номер 22
Стоит отметить, что ни владелец участка, ни чиновники так и не пришли на встречу с возмущенными жителями. Теперь активисты пишут очередное письмо в прокуратуру Алматы и городским властям. Люди надеются, что их все-таки услышат. В противном случае они готовы пойти на крайние меры.