В Алматы выступили против строительства крытого паркинга

В Алматы жители элитного микрорайона Самал требуют запретить строительство крытого паркинга во дворе, сообщает Zakon.kz.

Трехэтажное здание может появиться на месте уличной стоянки. Люди такому соседству не рады. Уверяют, дома и школа стоят практически впритык. В случае ЧП даже выбежать будет некуда, передает "КТК".

Расстояние между домами не превышает 50 метров. Именно здесь, в центре, и хотят начать масштабную стройку. Такому соседству жильцы не рады. Люди уверены: территории не хватит, объект возведут впритык к домам и даже заберут часть пешеходной зоны. С их слов, они также переживают и за коммуникации, которые проходят под землей.

Стройка еще не началась, а жители близлежащих домов уже потеряли сон и покой.

А в Медеуском районе Алматы 21 марта на склоне горы загорелся сухостой.