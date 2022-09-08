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Жумангарин прокомментировал дефицит импортных товаров в Казахстане

Серик Жумангарин на встрече с представителями МСБ Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин после встречи с предпринимателями и бизнесменами прокомментировал дефицит импортных медицинских препаратов, изделий личной гигиены и зоотоваров в Казахстане, передает Zakon.kz.

Представители СМИ подчеркнули, что торговцы это объясняют нарушением поставок товаров в страну из-за геополитической ситуации в мире.

Мировая система торговли основана на системе дистрибьюции. В большинстве стран превалирует региональный принцип разделения прав. Назначается дистрибьюция, и дистрибьютор занимается госпоставками. Действительно, ряд дистрибьюторов зависит от производителя продукции, который находится в странах, где сейчас есть определенные проблемы. Поэтому компании, которые поставляют эти товары, пересматривают логистические цепочки. Долго это продолжаться не будет, – ответил министр торговли и интеграции.

Жумангарин добавил, что в стране работает программа импортозамещения, благодаря которой казахстанцы не останутся без необходимой продукции. Правительство оказывает импортерам помощь в логистике товаров. Он добавил, что разработаны альтернативные логистические маршруты.

Я не думаю, что эта проблема затянется на достаточно большой срок. Никому не хочется терять рынки. Для переориентации Казахстана на производителей продукции, которые находятся в других странах, понадобится несколько месяцев, – заключил спикер.

В Алматы прошла региональная встреча заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, предприниматели рассказали ему о сложностях ведения бизнеса. Встреча прошла в формате вопросов-ответов.

По итогам встречи министр пообещал разобраться в озвученных проблемах в деятельности МСБ.

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