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Ситуация в Украине: Папа Римский обеспокоен риском ядерной эскалации

Украина Фото: pixabay
Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность существующим риском ядерной эскалации в условиях "особо тяжелой войны" в Европе. По его словам, современники стали свидетелями третьей мировой войны "по частям", передает Zakon.kz.

  • Московскую улицу в центре Киева переименовали в улицу Князей Острожских.

  • Госсекретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил передачу более 2 млрд долларов Украине и еще 18 европейским странам на оборонные цели.

  • МАГАТЭ призывает Россию и Украину подтвердить неприкосновенность ЗАЭС.

  • Зеленский готов на все, чтобы сохранить военную поддержку США – официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

  • Путин запретил проводить без специального разрешения правительства сделки с долями в российских ООО, принадлежащих иностранцам из недружественных стран.

  • Запрет на въезд граждан России в Эстонию вступит в силу в ночь на 19 сентября, аналогичное решение приняли Литва, Латвия и Польша.

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