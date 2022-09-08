Ситуация в Украине: Папа Римский обеспокоен риском ядерной эскалации
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Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность существующим риском ядерной эскалации в условиях "особо тяжелой войны" в Европе. По его словам, современники стали свидетелями третьей мировой войны "по частям", передает Zakon.kz.
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