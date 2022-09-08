Ситуация в Украине: Папа Римский обеспокоен риском ядерной эскалации

Московскую улицу в центре Киева переименовали в улицу Князей Острожских.

Госсекретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил передачу более 2 млрд долларов Украине и еще 18 европейским странам на оборонные цели.

МАГАТЭ призывает Россию и Украину подтвердить неприкосновенность ЗАЭС.

Зеленский готов на все, чтобы сохранить военную поддержку США – официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Путин запретил проводить без специального разрешения правительства сделки с долями в российских ООО, принадлежащих иностранцам из недружественных стран.