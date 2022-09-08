Новую систему реализации сельхозтоваров разработали в Алматинской области

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин посетил с рабочим визитом Алматинскую область, сообщает Zakon.kz.

В ходе поездки столичный гость вместе с акимом области Маратом Султангазиевым провел встречу с населением в городе Есике, где рассказал о разработке новой стратегии.

По словам министра торговли, в первую очередь, в документе будет отображена система реализации продукции отечественных производителей от производства и хранения до конечной продажи.

В свою очередь, Султангазиев подчеркнул, что на сегодня аналогичная работа проводится и по линии акимата. Так, для сельхозпроизводителей региона областной акимат обеспечит торговые места на крупных рынках. К примеру, только на "Алтын-Орде" будут 100 пунктов прямой реализации товаров аграриев области. Данная мера – огромная поддержка для крестьянских хозяйств, к тому же это даст положительный эффект и для конечных потребителей.

Жумангарин также отметил необходимость обеспечения складов, пунктов хранения продукции для реализации овощной продукции в межсезонье. Ведомство, возглавляемое им, сейчас работает над решением этого вопроса, отметил министр торговли.

Кроме встречи с населением, Жумангарин посетил ряд предприятий – товаропроизводителей Енбекшиказахского района. Министр торговли ознакомился с деятельностью ТОО "Unifrui". Компания занимается интенсивным садоводством с 2016 года на площади 100 га. Сегодня предприятие имеет два фруктохранилища общим объемом хранения 4200 тонн яблок.

В настоящее время идет сбор урожая, и, благодаря продуманной стратегии развития, компания обеспечивает долгосрочное хранение продукции, реализуя товар не только в сезон, но и обеспечивая продукцией потребителей в межсезонье. Но и здесь есть проблемы для производителей, которые Жумангарин взял на карандаш.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Затем министр торговли посетил завод ТОО "Иссыкский плодоконсервный завод". Предприятие осуществляет переработку сельскохозяйственной продукции, является производителем томатного концентрата, яблочного и абрикосового пюре. Есть здесь и собственные сады, что позволяет значительно снизить себестоимость продукции.

Молочная продукция ТОО "Адал" пользуется популярностью среди потребителей, но из-за удорожания стоимости упаковочных материалов предприятие вынуждено отразить это на конечном ценнике. Об этом министру торговли поведал директор предприятия Серик Смаилов. На сегодняшний день товары компании реализуются в 5600 магазинах Алматинской области и города Алматы. Тем не менее поставщики упаковочных материалов подняли стоимость, что, естественно, отразилось на самой молочной компании.

Жумангарин заверил, что вопрос возьмет на контроль.

Завершая встречу в Енбекшиказахском районе, министр торговли сказал, что в разработке новой стратегии будут учтены все вопросы, озвученные в ходе визита.