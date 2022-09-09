Чем запомнилось правление Елизаветы II
На престол, уже будучи матерью и женой, королева взошла 6 февраля 1952 года в 25 лет после смерти отца, Георга VI. Церемония коронации в 1953 году впервые транслировалась по телевидению, а уже через 4 года она стала первым британским монархом, поздравившим подданных с Рождеством по ТВ.
В течение ее жизни произошла масса знаковых событий - убийство Джона Кеннеди и Индиры Ганди, холодная война, перестройка, падение Берлинской стены, война Маргарет Тэтчер с профсоюзами, Фолклендская война, Афганистан и Ирак, распад СССР, теракты в Нью-Йорке и Лондоне и многое другое.
Королева открывала XXI Олимпийские игры в Монреале в июле 1976 года, а через 5 лет в июне в нее шесть раз выстрелили холостыми патронами во время военного парада.
Она присутствовала на свадьбе старшего сына принца Чарльза и леди Дианы Спенсер, которая трагически погибла в автокатастрофе в 1997 году.
Перед ее глазами 15 раз менялись премьер-министры.
Среди знаковых событий также можно отметить:
в 1982 году британский парламент утратил роль в канадских делах, в 1992 году Маврикий официально лишил королеву статуса главы;
в 1994 года британская королева и президент Франции Франсуа Миттеран открыли тоннель под проливом Ла-Манш;
в 2012 году в Лондоне прошли XXX Олимпийские игры, торжественно открытые Елизаветой II;
несколько раз она обращалась к нации: в 1991 году во время войны в Персидском заливе, в 1997 году после гибели принцессы Дианы, в 2020 году из-за COVID-19, а также по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне;
Великобритания вступила в Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) в 1973 году, а вышла из ЕС в конце 2020-го;
Елизавета стала самым долгоправящим монархом Британии за всю ее историю и первым, отпраздновавшим платиновую годовщину своей свадьбы (70 лет).