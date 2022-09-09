Чем запомнилось правление Елизаветы II

Официальное сообщение о смерти королевы повесили на ворота Букингемского дворца. Елизавета II была символом английских традиций и стабильности. Ей довелось быть у власти дольше, чем любой другой монарх в британской истории, передает Zakon.kz.

На престол, уже будучи матерью и женой, королева взошла 6 февраля 1952 года в 25 лет после смерти отца, Георга VI. Церемония коронации в 1953 году впервые транслировалась по телевидению, а уже через 4 года она стала первым британским монархом, поздравившим подданных с Рождеством по ТВ.

В течение ее жизни произошла масса знаковых событий - убийство Джона Кеннеди и Индиры Ганди, холодная война, перестройка, падение Берлинской стены, война Маргарет Тэтчер с профсоюзами, Фолклендская война, Афганистан и Ирак, распад СССР, теракты в Нью-Йорке и Лондоне и многое другое.

Королева открывала XXI Олимпийские игры в Монреале в июле 1976 года, а через 5 лет в июне в нее шесть раз выстрелили холостыми патронами во время военного парада.

Она присутствовала на свадьбе старшего сына принца Чарльза и леди Дианы Спенсер, которая трагически погибла в автокатастрофе в 1997 году.

Перед ее глазами 15 раз менялись премьер-министры.

Среди знаковых событий также можно отметить: