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Чем запомнилось правление Елизаветы II

королева Фото: Instagram/dukeandduchessofcambridge
Официальное сообщение о смерти королевы повесили на ворота Букингемского дворца. Елизавета II была символом английских традиций и стабильности. Ей довелось быть у власти дольше, чем любой другой монарх в британской истории, передает Zakon.kz.

На престол, уже будучи матерью и женой, королева взошла 6 февраля 1952 года в 25 лет после смерти отца, Георга VI. Церемония коронации в 1953 году впервые транслировалась по телевидению, а уже через 4 года она стала первым британским монархом, поздравившим подданных с Рождеством по ТВ.

В течение ее жизни произошла масса знаковых событий - убийство Джона Кеннеди и Индиры Ганди, холодная война, перестройка, падение Берлинской стены, война Маргарет Тэтчер с профсоюзами, Фолклендская война, Афганистан и Ирак, распад СССР, теракты в Нью-Йорке и Лондоне и многое другое.

Королева открывала XXI Олимпийские игры в Монреале в июле 1976 года, а через 5 лет в июне в нее шесть раз выстрелили холостыми патронами во время военного парада.

Она присутствовала на свадьбе старшего сына принца Чарльза и леди Дианы Спенсер, которая трагически погибла в автокатастрофе в 1997 году.

Перед ее глазами 15 раз менялись премьер-министры.

Среди знаковых событий также можно отметить:

  • в 1982 году британский парламент утратил роль в канадских делах, в 1992 году Маврикий официально лишил королеву статуса главы;

  • в 1994 года британская королева и президент Франции Франсуа Миттеран открыли тоннель под проливом Ла-Манш;

  • в 2012 году в Лондоне прошли XXX Олимпийские игры, торжественно открытые Елизаветой II;

  • несколько раз она обращалась к нации: в 1991 году во время войны в Персидском заливе, в 1997 году после гибели принцессы Дианы, в 2020 году из-за COVID-19, а также по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне;

  • Великобритания вступила в Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) в 1973 году, а вышла из ЕС в конце 2020-го;

  • Елизавета стала самым долгоправящим монархом Британии за всю ее историю и первым, отпраздновавшим платиновую годовщину своей свадьбы (70 лет).

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