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Байден раскритиковал Трампа за обещание участникам штурма Капитолия

Штурм Капитолия США Фото: pixabay
Ранее Трамп в интервью пообещал помилование осужденным за штурм Капитолия, если вновь станет главой государства.

Президент США Джо Байден заявил, что обещания бывшего главы государства Дональда Трампа помиловать участников штурма Капитолия идут вразрез с понятием демократии, сообщает РИА Новости.

Вы слышали, недавно он сказал, что если его снова выберут, он их всех помилует, оплатит их юридические расходы. Как ты при этом можешь называть себя сторонником демократии, как это возможно.Джо Байден

Байден заявил, что сторонники Трампа разрушают саму демократию в США, и невозможно быть и за демократию в стране, и за атаку на Капитолий. Байден добавил, что больше не позволит кому-то украсть выборы и призвал голосовать на промежуточных выборах в ноябре.

Толпа сторонников Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. Сообщалось о самом длительном сроке по делу о штурме здания конгресса - бывшего офицера полиции приговорили к 10 годам за нападение на охранявшего Капитолий правоохранителя.

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