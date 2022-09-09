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В России решили ввести ограничения для самокатчиков

Россия запрет на самокаты Фото: pixabay
В Министерстве транспорта России указали, что такая мера создаст безопасные условия в зоне пешеходных переходов, сообщает Zakon.kz.

Минтранс России подготовил проект постановления о запрете для граждан, использующих средства индивидуальной мобильности, пересекать дороги по пешеходным переходам, сообщает РИА Новости.

Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым.обращение на имя депутата Госдумы Султана Хамзаева

Сам проект постановления уже рассмотрен и одобрен подкомиссией. Ведется подготовка к внесению проекта постановления в правительство РФ.

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