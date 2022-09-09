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253 казахстанца заболели коронавирусом за сутки

Коронавирус Казахстан 8 сентября Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 7 сентября сообщили в МВК. Ни одного заболевшего КВИ не выявили в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 321 заболевшего. За прошедшие сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 51,

  • в Алматы – 25,

  • в Акмолинской области – 36,

  • в Актюбинской области – 2,

  • в Алматинской области – 3,

  • в Жетысуской области – 2,

  • в Атырауской области – 5,

  • в ВКО – 8,

  • в Абайской области – 5,

  • в Жамбылской области – 4,

  • в ЗКО – 18,

  • в Карагандинской области – 28,

  • в Улытауской области – 3,

  • в Костанайской области – 25,

  • в Кызылординской области – 2,

  • в Мангистауской области – 8,

  • в Павлодарской области – 10,

  • в СКО – 14,

  • в Туркестанской области – 4.

Всего в стране подтвержден 1 391 161 случай.

333 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 45,

  • в Алматы – 23,

  • в Жетысуской области – 8,

  • в Атырауской области – 4,

  • в ВКО – 10,

  • в Абайской области – 8,

  • в ЗКО – 45,

  • в Карагандинской области – 57,

  • в Улытауской области – 5,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 11,

  • в СКО – 113,

  • в Туркестанской области – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 361 397 человек.

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