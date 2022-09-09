253 казахстанца заболели коронавирусом за сутки
Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 321 заболевшего. За прошедшие сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 51,
в Алматы – 25,
в Акмолинской области – 36,
в Актюбинской области – 2,
в Алматинской области – 3,
в Жетысуской области – 2,
в Атырауской области – 5,
в ВКО – 8,
в Абайской области – 5,
в Жамбылской области – 4,
в ЗКО – 18,
в Карагандинской области – 28,
в Улытауской области – 3,
в Костанайской области – 25,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 8,
в Павлодарской области – 10,
в СКО – 14,
в Туркестанской области – 4.
Всего в стране подтвержден 1 391 161 случай.
333 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 45,
в Алматы – 23,
в Жетысуской области – 8,
в Атырауской области – 4,
в ВКО – 10,
в Абайской области – 8,
в ЗКО – 45,
в Карагандинской области – 57,
в Улытауской области – 5,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 11,
в СКО – 113,
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 361 397 человек.