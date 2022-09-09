253 казахстанца заболели коронавирусом за сутки

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 7 сентября сообщили в МВК. Ни одного заболевшего КВИ не выявили в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 321 заболевшего. За прошедшие сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 51,

в Алматы – 25,

в Акмолинской области – 36,

в Актюбинской области – 2,

в Алматинской области – 3,

в Жетысуской области – 2,

в Атырауской области – 5,

в ВКО – 8,

в Абайской области – 5,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 18,

в Карагандинской области – 28,

в Улытауской области – 3,

в Костанайской области – 25,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 8,

в Павлодарской области – 10,

в СКО – 14,

в Туркестанской области – 4. Всего в стране подтвержден 1 391 161 случай. 333 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 45,

в Алматы – 23,

в Жетысуской области – 8,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 10,

в Абайской области – 8,

в ЗКО – 45,

в Карагандинской области – 57,

в Улытауской области – 5,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 11,

в СКО – 113,

в Туркестанской области – 3. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 361 397 человек. Читайте также В России решили ввести ограничения для самокатчиков Последнее лето в Европе стало самым жарким за 30 лет Новую систему реализации сельхозтоваров разработали в Алматинской области

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