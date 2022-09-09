19 проектов на 1,3 млрд долларов реализуют в Алматинской области

19 проектов на сумму 1,3 миллиарда долларов реализуется в Алматинской области с иностранным участием. Об этом заявил аким Алматинской области Марат Султангазиев в ходе телемоста "Дружественный диалог по сотрудничеству РК – КНР", состоявшемся в режиме видеоконференцсвязи.

Как стало известно, Алматинская область ведет торговое сотрудничество с 97 странами по всему миру. За 7 месяцев 2022 года оборот экспорта области составил – 179,9 млн долларов.

Кроме того, на стадии реализации порядка 19 проектов с иностранным участием на сумму 1,3 млрд долларов, с созданием около 6 500 рабочих мест, в том числе проекты с участием Китайских инвестиций, такие как ТОО "Жетысу Вольфрамы" - промышленное освоение месторождения вольфрамных руд "Богуты", сумма инвестиций – 94,5 млрд тенге с созданием 350 рабочих мест. ТОО "Энергия Семиречья" - ветряная электростанция "Шелек" на 60 МВт, с суммой инвестиций – 37,4 млрд тенге, где планируется создать 30 рабочих мест.

Текущее состояние экономических отношений между Алматинской областью и Китайской Народной Республикой открывает широкие перспективы по реализации новых совместных проектов. На сегодняшний день приоритетными направлениями для развития региона являются следующие отрасли экономики: логистика, туризм, сельское хозяйство, возобновляемые источники энергии, обрабатывающая промышленность, производство строительных материалов и фармацевтика. Марат Султангазиев

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

По его словам, располагаясь на юго-востоке Казахстана, область имеет более 300 км общей границы с КНР и является одной из четырех областей республики, по которой проходит "Великий Шелковый путь", автомобильный коридор международного значения "Западная Европа – Западный Китай".

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Создается агломерация вокруг самого крупного мегаполиса страны – Алматы, где сконцентрирована основная промышленность и население. Выгодное транспортно-логистическое расположение области на пути трансконтинентального коридора дают региону доступ на рынки Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), с потенциалом в 183 млн человек и определяет приоритет развития транспортной логистики. Марат Султангазиев

Подводя итоги телемоста, аким Алматинской области Марат Султангазиев и председатель Народного правительства СУАР Эркин Тунияз подписали протокол о намерениях по установлению побратимских связей с Синцзянским регионом.

Напомним, что председатель КНР Си Цзиньпин 14 сентября посетит Нур-Султан с государственным визитом. Он приедет по приглашению президента республики Касым-Жомарта Токаева. Это первый зарубежный визит главы КНР с начала пандемии коронавируса: Си Цзиньпин не выезжал из Китая с конца января 2020 года.