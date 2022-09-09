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ТРЦ MEGA Alma-Ata разыгрывает путевку в Дубай

конкурс Дубай Фото: ТРЦ MEGA Alma-Ata
Отдохнуть в Дубае за 25 000 тенге – такое возможно только с MEGA! Пятого сентября в ТРЦ MEGA Alma-Ata стартовала акция "В MEGA покупай – лето продлевай", участники которой могут выиграть путевку в Дубай на двоих.

Акция приурочена ко дню рождения торгового центра – в сентябре MEGA Alma-Ata исполняется 16 лет.

Акция "В MEGA покупай – лето продлевай" проходит с 5 по 30 сентября 2022 года. Принять участие в ней могут все посетители торгового центра. Для этого нужно выполнить несколько простых условий: совершить покупку на 25 000 тенге и выше в одном чеке, предъявить чек на промо-стойке, заполнить купон участника и бросить отрывную часть купона в лототрон.

Финальный розыгрыш пройдет 1 октября 2022 года в ТРЦ MEGA Alma-Ata. Главный приз – путевка на двоих в 5-звездочный отель Atlantis The Palm Dubai. Партнером акции выступила туристическая компания #traveler.

Помимо поездки в Дубай среди участников акции будет разыграно несколько поощрительных призов – бытовая техника, гаджеты, сертификаты на шопинг и многое другое.

Кроме того, к своему 16-летию ТРЦ MEGA Alma-Ata приготовил горожанам еще один сюрприз: 23-25 сентября здесь пройдут развлекательные мероприятия для детей и взрослых. Хэдлайнером финального праздничного концерта станет любимый алматинцами симфонический оркестр Ne prosto orchestra. Вход на все мероприятия свободный.

Чтобы узнать подробную информацию, следите за новостями в официальных аккаунтах ТРЦ в Instagram и в telegram-канале.

Подробные правила акции – на сайте mega.kz.

Партнерский материал

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Анастасия Московчук
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