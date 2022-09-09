Народные приметы на 9 сентября – что нельзя делать в этот день

Православные христиане 9 сентября отмечают день памяти святых мученицы Анфисы Новой и Пимена Великого. А также этот день в народе прозвали Анфиса-Рябинница из-за огромной пользы рябинового дерева и его плодов.

В древности считали, что любой день несет в себе как хорошее, так и плохое, сообщает Zakon.kz.

Поэтому каждый день в году был знаменателен каким-либо поверием. Например, ветки рябины, по старинным приметам, служили людям в качестве оберега от всякой нечисти.

Наши прапрабабушки и прапрадедушки верили в то, что если посадить рябину у дома, то дерево убережет его домочадцев от пожара.

А вот тех, кто сломает ивовое дерево, ждала страшная болезнь или смерть.

Еще наши предки считали, что в этот день не стоит делать пылких признаний в любви, а также не проявлять к возлюбленному излишнее внимание, ласку, заботу. Так что в этот день любовное настроение противопоказано, а иначе рискуете остаться отвергнутым.

Девушки, выходившие замуж в начале сентября, надевали на головы венки, сплетенные из рябиновых гроздей. В давние времена верили, что, если венок до конца свадебного гуляния останется свеж и невредим, значит, и семейная жизнь будет крепкой.

Не рекомендовалось 9 сентября проводить сватовство или заключать брак. Считалось, что свадебное торжество будет испорчено, либо сорвется совсем, а брак, созданный в этот день, пророчил недолгую совместную жизнь.

В этот день лучше отказаться от ругательств, а также от негативных высказываний. Иначе все сказанное обернется против вас большими неприятностями.

9 сентября не стоит стоять долго у порога, придя домой, а также воздержаться от разговоров, стоя в дверях. Люди верили, что эти действия навлекают темную силу, которая не несет ничего хорошего ни вам, ни вашим родным.

Также в этот день пристально наблюдали за кронами деревьев, поскольку можно было узнать, какая погода будет в ближайшие месяцы.

Если на дереве много рябиновых гроздей – значит, ожидается сильно холодная зима. А вот если ягоды уже осыпались к Анфисиному дню, то зима обещает быть теплой и снежной. Гремит гром в этот день –"бабье лето" уже близко.

9 сентября также не рекомендуется совершать значительные покупки, в противном случае приобретенная вами вещь не принесет вам удовлетворения.