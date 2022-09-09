В Алматы перекроют участок улицы Розыбакиева

Из-за проведения дорожных работ временно ограничат движение на участке улицы Розыбакиева. Об этом рассказали в Управлении городской мобильности Алматы, передает Zakon.kz.

Участок улицы перекроют с 22:00 9 сентября до 6:00 10 сентября от проспекта Абая до улицы Шевченко, – говорится в сообщении.

Эти работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее. Управление городской мобильности Алматы

12 августа развитие транспортной инфраструктуры города обсудили в акимате Алматы.

Протяженность улично-дорожной сети Алматы составляет 3097 км, из которых 234 км не имеют твердого покрытия. В акимате отметили, что необходимо ежегодно строить 70 км новых дорог.

В этой связи планируется охватывать средним ремонтом дороги протяженностью не менее 200 км и текущим ремонтом – более 350 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.