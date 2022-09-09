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В финальные игры US Open прошли теннисисты без титулов этого турнира

Теннис Финал Женщин Фото: Instagram/usopen
На кортах Нью-Йорка подходит к завершению последний "Гранд Слэм" сезона – Открытый чемпионат США по теннису. В финальных играх одиночного разряда как у мужчин, так и у женщин выступят теннисисты, которые ранее не выигрывали US Open, сообщает Zakon.kz.

Титул победителя в женском одиночном разряде 10 сентября разыграют лучшая теннисистка мира Ига Швёнтек (Польша) и Онс Жабер (Тунис). Обе спортсменки никогда ранее не брали трофей чемпиона US Open. Если у первой ракетки планеты это будет вторая попытка в карьере, то Жабер впервые играет решающий матч американского турнира.

Кстати, у представительницы Туниса это второй финал подряд в этом сезоне. 9 июля она проиграла главный матч на Уимблдоне-2022 казахстанке Елене Рыбакиной.

Теннис Будущие чемпионы US Open

Фото: Instagram/usopen

В мужской сетке аналогичная ситуация – среди четырех оставшихся участников нет ни одного игрока, который ранее завоевывал титул американского первенства. Полуфинальные пары у мужчин выглядят следующим образом:

  • Каспер Рууд (Норвегия, 5) – Карен Хачанов (Россия, 27),

  • Фрэнсис Тиафо (США, 22) – Карлос Алькарас (Испания, 3).

Полуфиналы состоятся 10 сентября.

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