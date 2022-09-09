На 500 млн долларов выросли валютные активы Нацфонда в августе

По предварительным данным, по итогам августа объем валютных активов Национального фонда составил 53,8 млрд долларов, увеличившись за месяц на 500 млн долларов. Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что в прошедшем месяце из Национального фонда в республиканский бюджет было выделено 384 млрд тенге в виде трансфертов.

Основная часть трансфертов была выделена за счет тенговых поступлений в фонд в размере порядка 338 млрд тенге, а также за счет остатка на тенговом счете Национального фонда. Таким образом, как было указано ранее, в прошедшем месяце Национальный банк не осуществлял продажу валютных активов Нацфонда на внутреннем валютном рынке. При этом валютные поступления в фонд в августе составили 1,76 млрд долларов. Зампредседателя Нацбанка Алия Молдабекова

Вместе с тем она отметила, что инвестиционный доход Нацфонда в августе находился в негативной зоне.

По словам Молдабековой, снижение рынка облигаций и акций связано с глобальным оттоком капитала в инструменты денежного рынка.

Это происходило на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками. При этом долгосрочная доходность Национального фонда с начала создания в годовом выражении составила 3,05%.

Алия Молдабекова также рассказала о динамике золотовалютных резервов.

По предварительным данным, объем золотовалютных активов по состоянию на конец месяца составил 32,7 млрд долларов. В августе мы наблюдали небольшое снижение ЗВА – на 131 млн долларов. Это было связано с уменьшением цен на драгоценный металл на 2,6%, до 1712,40 доллара за тройскую унцию. Котировки золота по-прежнему остаются под давлением на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США. Алия Молдабекова

Она также отметила, что в значительной степени снижение золотого портфеля было нивелировано ростом валютной части золотовалютных активов за счет притока средств БВУ на валютные счета в Нацбанке.