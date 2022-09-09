На 500 млн долларов выросли валютные активы Нацфонда в августе
Она отметила, что в прошедшем месяце из Национального фонда в республиканский бюджет было выделено 384 млрд тенге в виде трансфертов.
Основная часть трансфертов была выделена за счет тенговых поступлений в фонд в размере порядка 338 млрд тенге, а также за счет остатка на тенговом счете Национального фонда. Таким образом, как было указано ранее, в прошедшем месяце Национальный банк не осуществлял продажу валютных активов Нацфонда на внутреннем валютном рынке. При этом валютные поступления в фонд в августе составили 1,76 млрд долларов. Зампредседателя Нацбанка Алия Молдабекова
Вместе с тем она отметила, что инвестиционный доход Нацфонда в августе находился в негативной зоне.
По словам Молдабековой, снижение рынка облигаций и акций связано с глобальным оттоком капитала в инструменты денежного рынка.
Это происходило на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками. При этом долгосрочная доходность Национального фонда с начала создания в годовом выражении составила 3,05%.
Алия Молдабекова также рассказала о динамике золотовалютных резервов.
По предварительным данным, объем золотовалютных активов по состоянию на конец месяца составил 32,7 млрд долларов. В августе мы наблюдали небольшое снижение ЗВА – на 131 млн долларов. Это было связано с уменьшением цен на драгоценный металл на 2,6%, до 1712,40 доллара за тройскую унцию. Котировки золота по-прежнему остаются под давлением на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США. Алия Молдабекова
Она также отметила, что в значительной степени снижение золотого портфеля было нивелировано ростом валютной части золотовалютных активов за счет притока средств БВУ на валютные счета в Нацбанке.