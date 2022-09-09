Заморозки ожидаются в центральной части Казахстана

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 10-12 сентября – на территорию страны из района Скандинавского полуострова сместится антициклон, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", антициклон обеспечит холодную осеннюю погоду.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов 11-12 сентября вероятность дождей будет отмечаться на большой части республики: на севере, востоке, в горных районах юго-востока страны пройдут сильные дожди с усилением ветра и выпадением града, – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, ночью 10-12 сентября на западе, 10 сентября на востоке, 11-12 сентября на северо-западе, 12 сентября на севере, а также в центре ожидаются заморозки на поверхности почвы 1-3 градуса.

Ранее казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода в сентябре.