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Капитан "Астаны" Лопес находится в 42 секундах от подиума "Вуэльты"

Велоспорт Три генеральщика Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
Лидер Astana Qazaqstan Team колумбиец Мигель Анхель Лопес после 18-го этапа престижной испанской веломногодневки "Вуэльта" поднялся еще на одну ступень в генеральной классификации, сообщает Zakon.kz.

К данному моменту представитель казахстанской велодружины занимает 4-е место в общем зачете испанского чемпионата. За три этапа до завершения "Вуэльты-2022" капитан "Астаны" уступает 42 секунды представителю UAE Team Emirates Хуану Аюсо, который располагается на третьем месте генеральной классификации. Этот отрезок времени будет возможно сократить и превзойти в ближайшие два дня, когда пройдут горные этапы.

18-й этап выиграл обладатель красной майки и лидер общего зачета бельгиец Ремко Эвенепул, который на финише сумел обогнать своего главного преследователя Энрика Маса.

Победа на вершине горы – это потрясающе. Энрик играл по-честному. В конце мы вместе работали ради победы на этапе, это был идеальный день. Но "Вуэльта" еще не закончена, впереди очень трудный этап. Конечно, меня будут атаковать. Может быть, контролировать будет легче, потому что чувствую, что нога идет отлично. "Вуэльта" закончится только в Мадриде. Так что пока не думаю о победе в общем зачете. Мы продолжим бороться и удерживать майку. Ремко Эвенепул

"Вуэльта-2022" завершится 11 сентября в Мадриде.

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