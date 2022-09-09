В Казахстане появится Экспортно-кредитное агентство

Законопроект определяет правовое положение, порядок деятельности, цели, задачи и полномочия Экспортно-кредитного агентства, порядок его взаимодействия с государственными органами, субъектами предпринимательства в сфере развития и продвижения экспорта отечественных несырьевых товаров (работ, услуг).

В задачи Экспортно-кредитного агентства входит:

стимулирование экспорта несырьевых товаров (работ, услуг) путем добровольного страхования экспортных сделок, заключаемых отечественными экспортерами и зарубежными покупателями;

обеспечение финансирования экспорта путем страхования рисков банков второго уровня и финансовых организаций, Банка Развития Казахстана, Фонда развития промышленности при финансировании отечественных экспортеров и приобретающих их несырьевые товары зарубежных покупателей;

расширение финансовой поддержки отечественных экспортеров, чтобы принимать и передавать риски по договорам добровольного страхования в перестрахование казахстанским и иностранным страховым (перестраховочным) организациям, иным экспортно-кредитным агентствам;

предоставление отечественным экспортерам, а также в их интересах импортерам или финансовым организациям, иностранным контрагентам, заказчикам несырьевых товаров гарантий по экспортным сделкам;

стимулирование экспорта несырьевых товаров путем обусловленного размещения денег в банках второго уровня, финансовых институтах для целей предэкспортного и экспортного торгового финансирования;

страхование инвестиций резидентов РК, осуществляющих инвестиционные вложения на территории страны инвестирования;

повышение конкурентоспособности отечественных экспортеров, оказание им сервисно-информационной поддержки при продвижении несырьевых товаров на экспорт;