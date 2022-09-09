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В Казахстане появится Экспортно-кредитное агентство

Законопроект о создании экспортно-кредитного агентства Фото: primerminister.kz
Министерство торговли и интеграции разработало проект закона "Об экспортно-кредитном агентстве Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Законопроект определяет правовое положение, порядок деятельности, цели, задачи и полномочия Экспортно-кредитного агентства, порядок его взаимодействия с государственными органами, субъектами предпринимательства в сфере развития и продвижения экспорта отечественных несырьевых товаров (работ, услуг).

В задачи Экспортно-кредитного агентства входит:

  • стимулирование экспорта несырьевых товаров (работ, услуг) путем добровольного страхования экспортных сделок, заключаемых отечественными экспортерами и зарубежными покупателями;

  • обеспечение финансирования экспорта путем страхования рисков банков второго уровня и финансовых организаций, Банка Развития Казахстана, Фонда развития промышленности при финансировании отечественных экспортеров и приобретающих их несырьевые товары зарубежных покупателей;

  • расширение финансовой поддержки отечественных экспортеров, чтобы принимать и передавать риски по договорам добровольного страхования в перестрахование казахстанским и иностранным страховым (перестраховочным) организациям, иным экспортно-кредитным агентствам;

  • предоставление отечественным экспортерам, а также в их интересах импортерам или финансовым организациям, иностранным контрагентам, заказчикам несырьевых товаров гарантий по экспортным сделкам;

  • стимулирование экспорта несырьевых товаров путем обусловленного размещения денег в банках второго уровня, финансовых институтах для целей предэкспортного и экспортного торгового финансирования;

  • страхование инвестиций резидентов РК, осуществляющих инвестиционные вложения на территории страны инвестирования;

  • повышение конкурентоспособности отечественных экспортеров, оказание им сервисно-информационной поддержки при продвижении несырьевых товаров на экспорт;

  • участие в реализации промышленно-инновационных проектов, способствующих устойчивому развитию экономики республики, и ряд других задач.

При этом функциями Экспортно-кредитного агентства являются:

  1. проведение анализа внешних рынков;

  2. добровольное страхование и перестрахование экспортных кредитов и инвестиций, а также иных сделок, связанных с финансированием экспорта несырьевых товаров;

  3. обеспечение предэкспортного и экспортного торгового финансирования;

  4. выполнение функции финансового агента при субсидировании ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком Развития Казахстана, иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, зарубежным покупателям отечественных высокотехнологичных товаров и услуг обрабатывающей промышленности;

  5. предоставление гарантии в рамках исполнения экспортных сделок;

  6. взаимодействие с отечественными, иностранными и международными организациями по вопросам продвижения отечественных несырьевых товаров на внешние рынки;

  7. оказание сервисно-информационной поддержки субъектам предпринимательства при продвижении несырьевых товаров на экспорт;

  8. поиск и привлечение зарубежных покупателей отечественных несырьевых товаров через зарубежных представителей, представительств;

  9. оказание экспортерам услуг по урегулированию споров с зарубежными контрагентами.

Законопроект предусматривает, что Экспортно-кредитному агентству запрещено осуществлять сделки и проводить операции в качестве предпринимательской деятельности.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 сентября.

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