В Казахстане появится Экспортно-кредитное агентство
Законопроект определяет правовое положение, порядок деятельности, цели, задачи и полномочия Экспортно-кредитного агентства, порядок его взаимодействия с государственными органами, субъектами предпринимательства в сфере развития и продвижения экспорта отечественных несырьевых товаров (работ, услуг).
В задачи Экспортно-кредитного агентства входит:
стимулирование экспорта несырьевых товаров (работ, услуг) путем добровольного страхования экспортных сделок, заключаемых отечественными экспортерами и зарубежными покупателями;
обеспечение финансирования экспорта путем страхования рисков банков второго уровня и финансовых организаций, Банка Развития Казахстана, Фонда развития промышленности при финансировании отечественных экспортеров и приобретающих их несырьевые товары зарубежных покупателей;
расширение финансовой поддержки отечественных экспортеров, чтобы принимать и передавать риски по договорам добровольного страхования в перестрахование казахстанским и иностранным страховым (перестраховочным) организациям, иным экспортно-кредитным агентствам;
предоставление отечественным экспортерам, а также в их интересах импортерам или финансовым организациям, иностранным контрагентам, заказчикам несырьевых товаров гарантий по экспортным сделкам;
стимулирование экспорта несырьевых товаров путем обусловленного размещения денег в банках второго уровня, финансовых институтах для целей предэкспортного и экспортного торгового финансирования;
страхование инвестиций резидентов РК, осуществляющих инвестиционные вложения на территории страны инвестирования;
повышение конкурентоспособности отечественных экспортеров, оказание им сервисно-информационной поддержки при продвижении несырьевых товаров на экспорт;
участие в реализации промышленно-инновационных проектов, способствующих устойчивому развитию экономики республики, и ряд других задач.
При этом функциями Экспортно-кредитного агентства являются:
проведение анализа внешних рынков;
добровольное страхование и перестрахование экспортных кредитов и инвестиций, а также иных сделок, связанных с финансированием экспорта несырьевых товаров;
обеспечение предэкспортного и экспортного торгового финансирования;
выполнение функции финансового агента при субсидировании ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком Развития Казахстана, иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, зарубежным покупателям отечественных высокотехнологичных товаров и услуг обрабатывающей промышленности;
предоставление гарантии в рамках исполнения экспортных сделок;
взаимодействие с отечественными, иностранными и международными организациями по вопросам продвижения отечественных несырьевых товаров на внешние рынки;
оказание сервисно-информационной поддержки субъектам предпринимательства при продвижении несырьевых товаров на экспорт;
поиск и привлечение зарубежных покупателей отечественных несырьевых товаров через зарубежных представителей, представительств;
оказание экспортерам услуг по урегулированию споров с зарубежными контрагентами.
Законопроект предусматривает, что Экспортно-кредитному агентству запрещено осуществлять сделки и проводить операции в качестве предпринимательской деятельности.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 сентября.