В Уральске убийцу отца троих детей приговорили к 15 годам тюрьмы

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО 8 сентября зачитали приговор в отношении Батырбека Курмашева, которого обвиняли в убийстве Бахтияра Шарипова. Его тело нашли в сентябре 2021 года после анонимного сообщения о драке у клуба в Уральске, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", Курмашев предстал перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 99 УК РК ("Убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц").

Суд исключил преступление, совершенное группой лиц, потому что нет ни одного доказательства, что рядом с Курмашевым был еще хоть один человек. При назначении наказания суд учел, что обвиняемый ранее не был судим, и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы, – говорится в сообщении.

Суд частично удовлетворил гражданский иск. Также он постановил выплатить матери погибшего 5 млн тенге, супруге погибшего – 7 млн тенге и сестре погибшего – 3 млн тенге.

В день убийства, как установлено судом, Шарипов пытался разнять дерущихся возле ночного клуба. Из заведения вышел Курмашев, который взял за шею Шарипова и начал его душить. Курмашев применил бойцовский прием – он поднял Шарипова и ударил его головой об асфальт (удар пришелся теменной частью головы). После этого погибший сразу потерял сознание и умер на месте, а Курмашев продолжил наносить ему удары руками и ногами.

Согласно результатам экспертизы, у Шарипова были травмы на голове в разных частях.

Допрошенные во время судебного следствия эксперты отметили, что смерть наступила после травмы головы – удар был настолько сильным, что все внутренние органы получили сотрясение.

Подобную травму можно получить при ДТП или падении с высоты своего роста.

Родные погибшего не согласны с приговором, так как считают, что преступление совершено группой лиц.

Как отмечается, приговор не вступил в законную силу, а потерпевшая сторона намерена его обжаловать.

11 сентября 2021 года стало известно, что ночью возле одного из ночных заведений Уральска после анонимного сообщения о драке обнаружили тело мужчины.

Позже была установлена личность погибшего (гражданин Ш. 1992 г.р.). По подозрению в убийстве задержали 23-летнего парня.