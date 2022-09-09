В Уральске убийцу отца троих детей приговорили к 15 годам тюрьмы
Как пишет портал "Мой город", Курмашев предстал перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 99 УК РК ("Убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц").
Суд исключил преступление, совершенное группой лиц, потому что нет ни одного доказательства, что рядом с Курмашевым был еще хоть один человек. При назначении наказания суд учел, что обвиняемый ранее не был судим, и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы, – говорится в сообщении.
Суд частично удовлетворил гражданский иск. Также он постановил выплатить матери погибшего 5 млн тенге, супруге погибшего – 7 млн тенге и сестре погибшего – 3 млн тенге.
В день убийства, как установлено судом, Шарипов пытался разнять дерущихся возле ночного клуба. Из заведения вышел Курмашев, который взял за шею Шарипова и начал его душить. Курмашев применил бойцовский прием – он поднял Шарипова и ударил его головой об асфальт (удар пришелся теменной частью головы). После этого погибший сразу потерял сознание и умер на месте, а Курмашев продолжил наносить ему удары руками и ногами.
Согласно результатам экспертизы, у Шарипова были травмы на голове в разных частях.
Допрошенные во время судебного следствия эксперты отметили, что смерть наступила после травмы головы – удар был настолько сильным, что все внутренние органы получили сотрясение.
Подобную травму можно получить при ДТП или падении с высоты своего роста.
Родные погибшего не согласны с приговором, так как считают, что преступление совершено группой лиц.
Как отмечается, приговор не вступил в законную силу, а потерпевшая сторона намерена его обжаловать.
11 сентября 2021 года стало известно, что ночью возле одного из ночных заведений Уральска после анонимного сообщения о драке обнаружили тело мужчины.