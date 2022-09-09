Разработан новый вариант Генплана по развитию G4 City в Алматинской области

Правительство РК подготовило проект указа президента "Об одобрении Концепции генерального плана (мастер плана) по развитию города "G4 City" в Алматинской области", сообщает Zakon.kz.

Согласно Генплану G4 City — это умный город, состоящий из 4 современных тематических районов, расположенных вдоль автомагистрали Алматы - Конаев, который станет к тому же и глобальным туристическим центром, расположенным вдоль Нового Шелкового пути.

Его главная цель – существенное повышение качества жизни населения, улучшение демографической ситуации, создание условий для развития человеческого капитала, а также создание условий для прорывного развития страны.

Предполагается, что G4 City будет развиваться в качестве интегрированного города, в котором будет проживать 2,2 миллиона жителей. Согласно оценкам, к 2050 году G4 City обеспечит более 1,1 миллиона рабочих мест.

Отдельным территориям G4 City будет предоставлен статус "Специальной экономической зоны" для привлечения иностранных инвестиций в развитие якорных проектов.

Что планируется

создание экспортно-ориентированного торгово-логистического центра;

развитие бизнес-парка для малого и среднего бизнеса, IT-сектора и других финансовых секторов;

развитие интегрированного промышленно-логистического парка, располагающегося рядом с планируемым аэропортом и железнодорожными узлами;

создание центра развлечений и туризма, в том числе развитие образовательной инфраструктуры и медицинского туризма мирового уровня; развитие международного спортивного туризма благодаря проведению международных и региональных спортивных мероприятий;

развитие нового международного аэропорта и повышение уровня воздушного сообщения с ключевыми целевыми рынками;

создание благоприятного инвестиционного района.

В рамках первой фазы проекта разрабатываются планы застройки районов Gate-Golden Districts, Growing District и Green District общей площадью около 130 кв. км (13 000 га), а также анализируются потребности в постройке вспомогательных инфраструктурных объектов.

Так, Gate District позиционируется как "Глобальный Финансово-Деловой Кластер", который будет служить коммерческим и жилым центром для жителей города Алматы и Алматинской области.

Здесь будет располагаться Международный финансовый центр, который призван привлечь инвестиции в экономику Казахстана путем создания благоприятной среды для рынка финансовых услуг и капитала, включая рынок ценных бумаг, страхования и банковского дела. Ожидается, что в этом районе будет высокая концентрация офисов, банков и других финансовых учреждений.

Golden District позиционируется как "Образовательный и медицинский кластер". Главные составляющие проекта включают в себя академический городок, инновационный центр и многопрофильные больницы, обслуживающие как местных жителей, так и туристов из других стран.

План предусматривает создание медицинского кластера, предоставляющего высококачественные медицинские услуги по доступным ценам, а также налаживание международного сотрудничества для обеспечения обмена знаниями и улучшения стандартов обслуживания.

Фото: Генеральный план

Предполагается, что новые многофункциональные жилые кварталы смогут разместить около 550 000 жителей на площади 1393 га. Общественные здания и сооружения будут составлять около 6% землепользования и смогут удовлетворить потребности населения во вспомогательных объектах.

Разнообразие парков и открытых пространств, включая городские парки, общественные парки, местные парки, "зеленые" зоны и открытые пространства будут обустроены для сохранения самобытности Gate-Golden Districts.

Подобное землепользование будет включать около 18% земель, включая водные объекты.

Growing District станет "Экспортно-ориентированным торгово-логистическим центром", в котором разместятся специальные зоны для различных отраслей промышленности.

Предлагаемые промышленные кластеры включают:

Кластер пищевых продуктов

Химический кластер

Кластер строительных материалов

Кластер легкой и пищевой промышленности.

Предполагается, что этот центр сыграет значительную роль в росте региональной экономики, предлагая новые возможности занятости населения в различных секторах промышленности.

Green District предусматривает создание "Интегрированного центра культуры и отдыха". Здесь планируется расположить курортный комплекс, задача которого привлечь порядка 2-х миллиардов потенциальных туристов из более чем 15 стран, проживающих в пятичасовой зоне полета.

Green District предложит развлечения для всех групп населения. Гоночная трасса станет одной из главных туристических достопримечательностей, на которой будут проводиться гоночные состязания, а также прочие мероприятия и концерты, индустрия гемблинга, сектор гостеприимства предусматривает поддержку предполагаемой туристической деятельности с различными составляющими гостеприимства и оздоровления, говорится в проекте.

Как ожидается район Green District сыграет отличительную роль и в развитии и регионального туризма, предлагаяо широкое разнообразие досуга в любую погоду в течение круглого года.

Согласно Генплану около 662 га земли будет выделено для коммерческого и развлекательного использования. Также земли различного назначения будут предназначены для строительства коммерческих объектов (80%), а именно, объектов розничной торговли, пунктов питания и жилых кварталов.

Около 10% земли будет выделено для многофункционального использования, чтобы создать резонирующий туристический район. На площади 750 га будут построены новые многофункциональные жилые кварталы для последующего расселения в них около 260 тысяч жителей. Объекты общего пользования займут около 8% используемой земли и будут включать вспомогательные объекты, необходимые для обслуживания населения.

Парки и открытые пространства включают в себя городские, общественные и квартальные парки, в том числе региональные зеленые и открытые пространства, которые насчитывают 215 га земли. Дороги и инфраструктура образуют 17% землепользования, в том числе и для запуска ЛРТ.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 сентября.

Это уже третья версия проекта G4 City. Первоначально планировалось построить четыре города с разной концепцией. Теперь планируется построить один умный город с разделением на кластеры.

В развитие инфраструктуры Gate City уже инвестировано 37 млрд тенге. В частности, подведена вода, котельная и другие объекты.

Новый проект города подготовила сингапурская компания Surbana Jurong, которая планирует управлять и приводить инвестиции в объект. Глава компании представлял проект президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, который заверил иностранных партнеров в поддержке проекта со стороны государства.