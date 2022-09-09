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В Кыргызстане задержан экс-участник команды КВН "Азия MIX"

Кыргызстан задержание экс-участник КВН Фото: pexels
Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана заявил о задержании бывшего участника КВН-команды "Азия MIX" Марата Джуманалиева, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Sputnik.kg, в Кыргызстане задержали двух человек по подозрению в мошенничестве. Среди них – Марат Джуманалиев (Маратик).

Согласно данным ведомства, подозреваемые пообещали гражданину России решить его проблемы с правоохранительными органами. За это они взяли крупную сумму, но не выполнили обещания.

Чтобы не возвращать деньги, злоумышленники стали оказывать давление на родственников потерпевшего, угрожали ему личными связями с высокопоставленными чиновниками.

Задержанные, как сказано в сообщении, дали признательные показания.

Марат Джуманалиев – кыргызстанский боксер, актер и основатель фонда "Садака Джария". Ранее он являлся участником команды КВН "Азия MIX".

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