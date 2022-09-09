В Казахстане с 1 октября стартует вакцинация от гриппа

Вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова в кулуарах СЦК рассказала, когда начнется кампания по вакцинации населения от гриппа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что с 1 октября в стране начинается вакцинация против гриппа.

Каждый год перед началом эпидсезона мы ее начинаем, чтобы до момента, когда начнется циркуляция гриппа, у людей выработался иммунитет. Айжан Есмагамбетова

По словам вице-министра здравоохранения РК, страна близка к началу эпидемиологического сезона ОРВИ и гриппа, в связи с чем профилактическая работа проводится заранее.

По данным Айжан Есмагамбетовой, за счет бюджета закуплено 2,3 млн доз вакцины против гриппа. До 20-25 сентября, в зависимости от региона, поставка будет завершена, и 1 октября стартует кампания во вакцинации населения.

За счет бюджетных средств будут вакцинироваться:

часто болеющие дети;

дети, состоящие на диспансерном учете;

лица старше 60-ти лет, находящиеся в закрытых медико-социальных учреждениях;

беременные.

Мы проводим работу с работодателями, чтобы они за счет собственных средств прививали своих работников, потому что лучше не болеть, чем оплачивать больничный. И, кроме того, население сможет вакцинироваться за счет собственных средств. В среднем каждый год сильно не менялась цена. В прошлом году это было где-то порядка около 3 тыс. тенге, в этом году мы пока не знаем, в частном секторе сколько будет стоить эта вакцина. Айжан Есмагамбетова

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