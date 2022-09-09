Добровольное медстрахование станет доступным для казахстанцев до конца 2022 года

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК рассказала, когда для казахстанцев будет доступно добровольное медстрахование, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният заверила, что на сегодня казахстанцам доступно добровольное медстрахование. Но признала, что этим инструментом в основном пользуются крупные предприятия.

С учетом поручения президента рабочая группа уже работает. Также населению расскажу, какую помощь оказывают компании, которые страхуют на добровольной основе. И также какая помощь будет оказываться в рамках ГОБМП и какая будет оказываться в рамках ОСМС. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

По ее словам, соответствующие решения должны быть приняты до конца года.

1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил запустить систему добровольного медицинского страхования.