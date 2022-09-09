Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Добровольное медстрахование станет доступным для казахстанцев до конца 2022 года

Добровольное медстрахование станет доступным для казахстанцев до конца года Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК рассказала, когда для казахстанцев будет доступно добровольное медстрахование, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният заверила, что на сегодня казахстанцам доступно добровольное медстрахование. Но признала, что этим инструментом в основном пользуются крупные предприятия.

С учетом поручения президента рабочая группа уже работает. Также населению расскажу, какую помощь оказывают компании, которые страхуют на добровольной основе. И также какая помощь будет оказываться в рамках ГОБМП и какая будет оказываться в рамках ОСМС.Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

По ее словам, соответствующие решения должны быть приняты до конца года.

1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил запустить систему добровольного медицинского страхования.

Читайте также

В Минздраве объяснили затянувшуюся процедуру регистрации QazVac в ВОЗ

В Казахстане работникам сферы ЖКХ повысят зарплаты

Смогут ли казахстанцы претендовать на деньги своих детей из Нацфонда

Мадина Мамырханова
Гиният Ажар Минздрав РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
Спецназ задержал администратора столичного кафе
Спецназ задержал администратора столичного кафе
заморозки
Заморозки, гроза и шквал ожидаются в Казахстане в пятницу
разработаны поправки в Трудовой кодекс РК
Устанавливать 4-дневную рабочую неделю можно будет с 2023 года
король
Британский монарх взял имя Карл III и сделал первое заявление
Как сложится жизнь знаков зодиака в октябре
Как сложится жизнь знаков зодиака в октябре
застройка, история
Озвучены интересные факты о гостинице "Казахстан" в Алматы
Карл
Что известно о новом короле Карле III
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления