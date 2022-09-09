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Курс доллара снизился на торгах 9 сентября

торги на бирже Фото: Zakon.kz.
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 473,35 тенге, снизившись на 3,88 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля также слегка понизился и составил 7,80 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 68,29 тенге (+0,07).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 477,27 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473-477 тенге, евро – 475-481 тенге, рос. рубль – 7,3-7,65 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 9 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,75% и составила $89,82 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на 0,54%, до $83,99 за баррель.

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Лариса Черненко
KASE
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