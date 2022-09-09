Названы основные экологические проблемы Алматы

Антикоррупционная служба Алматы начала масштабную работу по выявлению коррупционных рисков в сфере экологии.

На сегодня, как сказано в сообщении ведомства, сфера экологии отражена в Карте коррупционных рисков мегаполиса и является одной из ключевых отраслей, волнующих горожан.

Отмечено, что основными экологическими проблемами города являются загрязнение воздуха, утилизация твердых бытовых отходов, проблемы озеленения и непродуманная застройка.

В целях устранения данных пробелов по инициативе городского антикоррупционного ведомства проведена выездная встреча с участием уполномоченных органов в области экологии и представителей общественных объединений.

На переднем плане Антикоррупционной службы находится решение проблемных вопросов населения, которые приведут к улучшению социального самочувствия граждан. Думаю, сегодняшняя встреча даст свой положительный результат для определения и устранения перечня злободневных вопросов, которые не находят решения именно из-за непрозрачности процессов и наличия административных барьеров. Пресс-служба Антикоррупционной службы Алматы

Как отметили представители департамента, в целях оперативного решения вопросов по улучшению экологической обстановки города создана рабочая группа, в Telegram создан чат "Almaty&Ecology" для обмена предложениями и жалобами в области экологии.

Фото: пресс-служба Антикоррупционной службы Алматы

В ходе встречи участниками дан ряд предложений для дальнейшей реализации и устранения коррупционных рисков.