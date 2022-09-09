Названы основные экологические проблемы Алматы
На сегодня, как сказано в сообщении ведомства, сфера экологии отражена в Карте коррупционных рисков мегаполиса и является одной из ключевых отраслей, волнующих горожан.
Отмечено, что основными экологическими проблемами города являются загрязнение воздуха, утилизация твердых бытовых отходов, проблемы озеленения и непродуманная застройка.
В целях устранения данных пробелов по инициативе городского антикоррупционного ведомства проведена выездная встреча с участием уполномоченных органов в области экологии и представителей общественных объединений.
На переднем плане Антикоррупционной службы находится решение проблемных вопросов населения, которые приведут к улучшению социального самочувствия граждан. Думаю, сегодняшняя встреча даст свой положительный результат для определения и устранения перечня злободневных вопросов, которые не находят решения именно из-за непрозрачности процессов и наличия административных барьеров.Пресс-служба Антикоррупционной службы Алматы
Как отметили представители департамента, в целях оперативного решения вопросов по улучшению экологической обстановки города создана рабочая группа, в Telegram создан чат "Almaty&Ecology" для обмена предложениями и жалобами в области экологии.
Фото: пресс-служба Антикоррупционной службы Алматы
К сожалению, в Алматы вот уже на протяжении многих лет складывается сложная ситуация с экологической обстановкой. Мы считаем, что каждый горожанин имеет право знать, в какой экологической обстановке он живет, ведь от этого зависит его будущее. Нас волнует множество проблем, которые так или иначе затрагивают прежде всего наши права на благоприятную окружающую среду. Очень важно формировать экологическое сознание среди населения. Каждый должен эту работу начинать с воспитания своих детей, с семьи. Для этого сегодня мы собрались, чтобы подумать и обсудить, как сделать город наш лучше и чище во всех смыслах этого замечательного слова.Член Национального курултая при президенте РК Айнур Сабитова