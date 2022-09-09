Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Названы основные экологические проблемы Алматы

сфера экологии коррупция Фото: пресс-служба Антикоррупционной службы Алматы
Антикоррупционная служба Алматы начала масштабную работу по выявлению коррупционных рисков в сфере экологии.

На сегодня, как сказано в сообщении ведомства, сфера экологии отражена в Карте коррупционных рисков мегаполиса и является одной из ключевых отраслей, волнующих горожан.

Отмечено, что основными экологическими проблемами города являются загрязнение воздуха, утилизация твердых бытовых отходов, проблемы озеленения и непродуманная застройка.

В целях устранения данных пробелов по инициативе городского антикоррупционного ведомства проведена выездная встреча с участием уполномоченных органов в области экологии и представителей общественных объединений.

На переднем плане Антикоррупционной службы находится решение проблемных вопросов населения, которые приведут к улучшению социального самочувствия граждан. Думаю, сегодняшняя встреча даст свой положительный результат для определения и устранения перечня злободневных вопросов, которые не находят решения именно из-за непрозрачности процессов и наличия административных барьеров.Пресс-служба Антикоррупционной службы Алматы

Как отметили представители департамента, в целях оперативного решения вопросов по улучшению экологической обстановки города создана рабочая группа, в Telegram создан чат "Almaty&Ecology" для обмена предложениями и жалобами в области экологии.

обсуждение коррупция экология

Фото: пресс-служба Антикоррупционной службы Алматы

В ходе встречи участниками дан ряд предложений для дальнейшей реализации и устранения коррупционных рисков.

К сожалению, в Алматы вот уже на протяжении многих лет складывается сложная ситуация с экологической обстановкой. Мы считаем, что каждый горожанин имеет право знать, в какой экологической обстановке он живет, ведь от этого зависит его будущее. Нас волнует множество проблем, которые так или иначе затрагивают прежде всего наши права на благоприятную окружающую среду. Очень важно формировать экологическое сознание среди населения. Каждый должен эту работу начинать с воспитания своих детей, с семьи. Для этого сегодня мы собрались, чтобы подумать и обсудить, как сделать город наш лучше и чище во всех смыслах этого замечательного слова.Член Национального курултая при президенте РК Айнур Сабитова

Читайте также

Алматинцы выступили против строительства многоэтажки в микрорайоне "Алмагуль"

Алматинцев ждет дождливая погода

В Алматы запустят новый автобусный маршрут

Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
Спецназ задержал администратора столичного кафе
Спецназ задержал администратора столичного кафе
заморозки
Заморозки, гроза и шквал ожидаются в Казахстане в пятницу
Как сложится жизнь знаков зодиака в октябре
Как сложится жизнь знаков зодиака в октябре
разработаны поправки в Трудовой кодекс РК
Устанавливать 4-дневную рабочую неделю можно будет с 2023 года
король
Британский монарх взял имя Карл III и сделал первое заявление
Знакомство иностранца с казахстанкой в Tinder закончилось преступлением
Знакомство иностранца с казахстанкой в Tinder закончилось преступлением
застройка, история
Озвучены интересные факты о гостинице "Казахстан" в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления