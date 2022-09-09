Еврокомиссар анонсировала жесткие визовые ограничения для россиян

Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон анонсировала жесткие визовые ограничения для россиян с 12 сентября, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, поездки в страны Евросоюза из России по туристическим визам будут доступны только журналистам и по семейным и гуманитарным обстоятельствам.

Грузия ужесточила контроль на границе для приезжающих россиян несколько недель назад. Отмечается, что вначале число отказов на въезд в республику было невелико, но теперь оно доходит до нескольких десятков. Без вида на жительство российских граждан разворачивают на границе.

Также Литва, Латвия и Эстония запретят въезд россиянам с 19 сентября.