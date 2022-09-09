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Мировые цены на нефть растут в пятницу

ОПЕК Фото: pixabay
Мировые цены на нефть показали рост почти на 2%. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Zakon.kz.

Накануне инвесторы ожидали снижения предложения на этот вид сырья.

По состоянию на 15:42 по времени Нур-Султана цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,92%, до 90,88 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI – на 1,81%, до 85,05 доллара.

Согласно расчетам секретариата ОПЕК, цена корзины, состоящей из 13 сортов нефти, в четверг, 8 сентября, составила 92,67 доллара за баррель.

Положительное влияние на нефтяные котировки оказывают итоги заседания ОПЕК+. Альянс решил сократить добычу "черного золота" в октябре на 100 тыс. баррелей в сутки. Решение было принято для поддержания цен на нефть, пишет 1prime.ru.

9 сентября вечером опубликуют статистику по нефтяным буровым установкам в США американской нефтегазовой компании Baker Hughes. До 2 сентября их число снизилось на 9 – до 596 агрегатов.

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