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Какой будет погода в Казахстане 10 сентября

Какой будет погода в Казахстане 10 сентября Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 10 сентября 2022 года. На большей части страны пройдут дожди, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на северо-западе Казахстана ожидаются сильные дожди с грозами, градом, шквалом и усилением ветра. На юго-западе республики – пыльная буря.

Ночью на севере Карагандинской, на западе Абайской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской, на севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. РГП "Казгидромет"

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жетысуской, Улытауской, на юге Актюбинской, юге, востоке, севере Абайской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Карагандинской, на юге Западно-Казахстанской, на юге, западе Атырауской, на юге Жамбылской, на юге Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, ночью 5-10, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +21...+23°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +29...+31°С.

В Шымкенте переменная облачность, в конце дня дождь, гроза. Ветер западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +28...+30°С.

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