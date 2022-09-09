Сделать информацию более доступной хотят в Казахстане

МИОР РК разработал проект поправок в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам доступа к информации и общественного участия, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, проект закона разработан для дальнейшего совершенствования законодательства в области доступа к информации и реализации концепции «Слышащего государства», а также полноценной и эффективной реализации конституционных прав граждан на доступ к информации и участие в управлении делами государства.

В частности, предлагается в законе «О доступе к информации»:

определить, что несоблюдение требований ряда статей приравнивается к неправомерному отказу в предоставлении информации и влечет за собой ответственность;

определить, что непредоставление ответа на запрос либо предоставление недостоверной или неполной информации на запрос, включая устный, либо несвоевременное предоставление ответа на запрос считается нарушением законодательства об административных процедурах;

перечислить в правах пользователей информации, какие именно действия (бездействия) должностных лиц по незаконному ограничению права на доступ к информации могут быть обжалованы пользователем информации;

закрепить, что в мотивированном ответе обладателя информации об отказе в предоставлении информации по письменному запросу в обязательном порядке указывается порядок обжалования пользователем информации отказа.

Приоритетными сферами для решения вопроса доступа к информации в ведомстве определяют сферы земельных отношений, здравоохранения, образования, экологии, социальной защиты населения, финансов (формирование и расходование бюджетных средств).

Как поясняется, выбор сфер продиктован методологией ООН, применяемой в вопросах определения открытости правительства.

В связи с чем для решения проблемы предлагается закрепить в отраслевых законодательных актах, регулирующих сферы образования, земельных отношений, экологии, труда и социальной зашиты населения, здравоохранения, финансов, принципы, механизмы и инструменты открытости.

В частности, предлагается внести в Земельный кодекс норму о том, что местные исполнительные органы обязаны размещать информацию по свободным земельным участкам и планируемым торгам (аукционам) на веб-портале реестра государственного имущества, своих интернет-ресурсах и специальных информационных стендах в местах, доступных для населения, с периодичностью обновления данных постоянно, в том числе с использованием автоматизированной информационной системы.

Неразмещение данной информации считается неправомерным отказом в предоставлении информации в соответствии с Законом Республики Казахстан «О доступе к информации», говорится в проекте закона.

Закон «О доступе к информации» планируется дополнить пунктом о размещении информации об открытых бюджетах на интернет-портале на стадии планирования бюджета и публичного обсуждения. Кроме того, размещать отчеты об их реализации и прогнозы социально-экономического развития с пояснительной запиской.

В Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения» предлагается закрепить принципы обеспечения информацией о состоянии сферы здравоохранения и ее доступности, включая сведения о формировании и расходовании бюджетных средств, выделяемых на сферу здравоохранения.

В законе «Об образовании» также планируется включить принципы обеспечения информацией о состоянии сферы образования и ее доступности, включая сведения о формировании и расходовании бюджетных средств, выделяемых на сферу образования.

Отдельно в законопроекте поднимается тема исключения возможности злоупотребления государственными органами правом отнесения общественно значимой информации к служебной информации с пометкой «ДСП».

Как отмечают в МИОР, сегодня государственные органы делают такую пометку на достаточно широкий перечень сведений, в том числе представляющих общественный интерес.

В связи с чем предлагается определить в Административном процедурно-процессуальном кодексе РК, что ВПСД «ДСП», утверждаемый государственным органом, не может быть ограничен в доступе (за исключением ВПСД «ДСП» правоохранительных и специальных государственных органов, а также Министерства обороны).

Кроме того, предусматриваются нормы о том, чтобы казахстанцы имели возможность участвовать в обсуждении законопроектов, инициируемых депутатами парламента, до их принятия, равно как и подписания международных договоров.

Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 сентября.