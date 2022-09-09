Налоговая политика и администрирование будут перезагружены – президент

В резиденции "Акорда" состоялось встреча президента с представителями бизнес-сообщества страны, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что цель сегодняшнего мероприятия – обсудить роль отечественного предпринимательства в дальнейшем развитии государства, передает Акорда.

В Послании народу Казахстана я особо подчеркнул неизменность базовой цели нашей экономической политики – качественный и инклюзивный рост благосостояния всей страны. Достичь этой цели можно только через построение свободной и эффективной рыночной экономики. Ведущая роль государства в экономике и, тем более, вмешательство государства в дела бизнеса должны и будут уходить в прошлое. Обязанность государства состоит в содействии законопослушному бизнесу как внутри страны, так и на международных рынках. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

По его словам, продолжится работа по демонополизации экономики и открытию рынков.

Конкурентное поле будет выровнено – больше не будет каких-либо персонифицированных преференций. Заниматься честным бизнесом в Казахстане должно быть выгодно и безопасно любому, вне зависимости от связей в госаппарате и покровительства с его стороны. Это базовая установка. Мы будем развивать малый и средний бизнес, взращивать новую волну предпринимателей, поощрять разработку свежих идей, новых смыслов. В то же время государство не откажется от поддержки крупного, состоявшегося бизнеса. Напротив, именно от вас мы в первую очередь ждем созидательного участия в построении Справедливого Казахстана. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Он сообщил представителям бизнеса о принятии ряда решений с целью достичь этих целей. В частности, будут кардинально перезагружены налоговая политика и налоговое администрирование.

В 2024 году заработает новый Налоговый кодекс. К его разработке бизнес будет подключен самым непосредственным образом. Это мое поручение Правительству. С 2024 года будет запущено "регулирование с чистого листа". Это избавит бизнес от избыточного административного прессинга. Будут полностью пересмотрены подходы к государственным закупкам и модель государственно-частного партнерства, усовершенствовано законодательство по недропользованию. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Президент считает важным пересмотреть подходы к отраслевым политикам, в том числе к развитию агропромышленного комплекса, строительной отрасли, транспортно-логистического сектора.