ЕС официально приостановил упрощенный визовый режим с Россией
Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Отмечается, что решение ЕС приостановить соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме вступает в силу со дня его принятия, то есть уже сегодня. Тем не менее соглашение будет действовать до понедельника, поскольку ЕС обязан в течение 48 часов уведомить о своем решении другого участника – Россию.
Соглашение об упрощении визового режима обеспечивает привилегированный доступ в ЕС для граждан надежных партнеров, с которыми мы разделяем общие ценности, – приводит Совет слова министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана.
Однако, по его словам, Россия таких ценностей с блоком не разделяет.
Упразднение соглашения приводит получение виз гражданами России к следующим изменениям:
Более дорогой визовый сбор: он вырастет с 35 евро до 85 евро.
Увеличение сроков обработки заявления на визу: стандартное время для принятия консульством решения о выдаче визы вырастет с 10 до 15 дней и может достигать 45 дней в отдельных случаях, когда необходимо более тщательное рассмотрение заявления.
Более строгие правила для многократных виз: заявители больше не будут иметь легкий доступ к многократным визам в шенгенскую зону.
Больший список сопроводительных документов: заявитель должен будет предоставить полный список соответствующих документов для получения визы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ответ Брюсселю будет соответствовать интересам Москвы. При этом в России заинтересованы в туристах из стран Запада, отметили в Кремле.