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ЕС официально приостановил упрощенный визовый режим с Россией

ЕС официально приостановил упрощенный визовый режим с Россией Фото: pixabay
ЕС официально подтвердил дату приостановки упрощенного визового режима с Россией. Решение о полной приостановке будет опубликовано в официальном журнале Евросоюза сегодня, 9 сентября, а в силу вступит с ближайшего понедельника, 12 сентября, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Отмечается, что решение ЕС приостановить соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме вступает в силу со дня его принятия, то есть уже сегодня. Тем не менее соглашение будет действовать до понедельника, поскольку ЕС обязан в течение 48 часов уведомить о своем решении другого участника – Россию.

Соглашение об упрощении визового режима обеспечивает привилегированный доступ в ЕС для граждан надежных партнеров, с которыми мы разделяем общие ценности, – приводит Совет слова министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана.

Однако, по его словам, Россия таких ценностей с блоком не разделяет.

Упразднение соглашения приводит получение виз гражданами России к следующим изменениям:

  • Более дорогой визовый сбор: он вырастет с 35 евро до 85 евро.

  • Увеличение сроков обработки заявления на визу: стандартное время для принятия консульством решения о выдаче визы вырастет с 10 до 15 дней и может достигать 45 дней в отдельных случаях, когда необходимо более тщательное рассмотрение заявления.

  • Более строгие правила для многократных виз: заявители больше не будут иметь легкий доступ к многократным визам в шенгенскую зону.

  • Больший список сопроводительных документов: заявитель должен будет предоставить полный список соответствующих документов для получения визы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ответ Брюсселю будет соответствовать интересам Москвы. При этом в России заинтересованы в туристах из стран Запада, отметили в Кремле.

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