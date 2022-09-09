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На Карачаганакском месторождении остановят добычу нефти

Остановят добычу нефти Фото: psa.kz
На крупнейшем нефтяном месторождении Казахстана – Карачаганакском – с 12 сентября по 6 октября приостановят добычу нефти в связи с проведением планового ремонта, сообщает Zakon.kz.

Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана.

В период с 12 сентября по 6 октября запланирована остановка добычи нефти на Карачаганаке для проведения планового капитального ремонта на месторождении, – говорится в сообщении.

Месторождение Карачаганак — одно из крупнейших в мире. Его разведанные запасы нефти составляют 1,2 млрд тонн, газа – 1,35 трлн кубометров. Разработку месторождения начали в 1997 году международным консорциумом: Shell (29,25%), Eni (29,25%), Chevron (18%), НК "Лукойл" (13,5%), "КазМунайГаз" (10%).

В конце августа Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о временном выводе из эксплуатации ВПУ-1 и ВПУ-2. При этом отгрузки нефти по КТК через ВПУ-3 продолжились без ограничений.

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