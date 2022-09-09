Пешеход погиб в Алматы после столкновения двух автомобилей

Трагедия произошла вечером 9 сентября на перекрестке улиц Ашимова и Байзак батыра, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам очевидцев, автомобиль Hyundai Sonata двигался в южном направлении по улице Ашимова. Когда он подъехал к перекрестку, наперерез выскочил автомобиль LADA Granta, двигавшийся по улице Байзак батыра в западном направлении.

Водитель Hyundai не успел затормозить и на полной скорости протаранил его.

LADA отбросило в сторону, выбросило на тротуар, по которому шел парень 2004 года рождения. Автомобиль сбил его, затем ударился об опору линии электропередач, где и остановился.

Парень от полученных травм скончался на месте.

На месте ДТП работают криминалисты и сотрудники дорожной полиции.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz