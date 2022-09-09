Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Пешеход погиб в Алматы после столкновения двух автомобилей

Пешеход погиб в Алматы после столкновения двух автомобилей Фото: Zakon.kz
Трагедия произошла вечером 9 сентября на перекрестке улиц Ашимова и Байзак батыра, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам очевидцев, автомобиль Hyundai Sonata двигался в южном направлении по улице Ашимова. Когда он подъехал к перекрестку, наперерез выскочил автомобиль LADA Granta, двигавшийся по улице Байзак батыра в западном направлении.

Водитель Hyundai не успел затормозить и на полной скорости протаранил его.

LADA отбросило в сторону, выбросило на тротуар, по которому шел парень 2004 года рождения. Автомобиль сбил его, затем ударился об опору линии электропередач, где и остановился.

Парень от полученных травм скончался на месте.

На месте ДТП работают криминалисты и сотрудники дорожной полиции.

Пешеход погиб в Алматы после столкновения двух автомобилей

Фото: Zakon.kz

Пешеход погиб в Алматы после столкновения двух автомобилей

Фото: Zakon.kz

Пешеход погиб в Алматы после столкновения двух автомобилей

Фото: Zakon.kz

Пешеход погиб в Алматы после столкновения двух автомобилей

Фото: Zakon.kz

Пешеход погиб в Алматы после столкновения двух автомобилей

Фото: Zakon.kz

Пешеход погиб в Алматы после столкновения двух автомобилей

Фото: Zakon.kz

Пешеход погиб в Алматы после столкновения двух автомобилей

Фото: Zakon.kz

Пешеход погиб в Алматы после столкновения двух автомобилей

Фото: Zakon.kz

Читайте также

В Алматы задержан мужчина, истязавший собаку

ДТП в Жамбылской области – машина загорелась, пассажирка погибла

В Кыргызстане задержан экс-участник команды КВН "Азия MIX"

Константин Вноровский
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
Спецназ задержал администратора столичного кафе
Спецназ задержал администратора столичного кафе
Как сложится жизнь знаков зодиака в октябре
Как сложится жизнь знаков зодиака в октябре
Знакомство иностранца с казахстанкой в Tinder закончилось преступлением
Знакомство иностранца с казахстанкой в Tinder закончилось преступлением
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления