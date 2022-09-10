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КНДР автоматически запустит ядерные ракеты при убийстве Ким Чен Ына

Ким Чен Ын готов запустить ядерную ракету Фото: pixabay
Администрация президента США Джо Байдена не намерена изменять свой курс по полной денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает Zakon.kz.

Северная Корея нанесет ответный ядерный удар “автоматически и немедленно”, если Ким Чен Ын будет убит. Такой вариант указан в новом декрете о ядерной политике КНДР, сообщает Politico.

В документе также говорится, что в случае возникновения опасности для системы управления ядерными силами государства из-за нападения противника, ядерный удар наносится автоматически и немедленно для уничтожения сил противника, включая исходный пункт провокации и командование.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Анкит Панда пояснил, что этот пункт появился в декрете как предостережение противников КНДР — США и Южной Кореи, которые рассматривают физическое устранение лидеров Северной Кореи как одно из средств разрешения конфликта.

Отмечается, что администрация Байдена не намерена изменять свой курс по полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Официальные лица США не раз говорили о готовности встретиться с руководством КНДР без предварительных условий, однако власти Северной Кореи не реагируют на предложения, рассказала представитель Совета национальной безопасности США Эдриэнн Уотсон.

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